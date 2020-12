Attenzione perchè si cerca di rubare la foto di WhatsApp per tentare delle truffe. C’è un’altra minaccia a cui prestare attenzione per coloro che usano questa app?

WhatsApp è usata da milioni di persone al giorno, perché è facile e veloce da utilizzare. Ci sono funzioni come i messaggi, le videochiamate, i messaggi vocali che, hanno sostituito le telefonate e gli sms. Per questo motivo, spesso viene presa di mira da truffatori senza scrupoli, con l’intenzione di estorcere denaro alle persone che usano il servizio.

Purtroppo questo tipo di truffe sono aumentate soprattutto nell’ultimo periodo quando molti a causa della pandemia e del lockdown hanno iniziato a usare il servizio con maggiore continuità.

Se arrivano dei messaggi strani, da persone il cui contatto non c’è nella propria rubrica, occorre prestare molta attenzione. La cautela è d’obbligo, altrimenti si potrebbe essere le prossime vittime.

Tutti coloro che hanno il contatto su WhatsApp, hanno nella maggioranza dei casi la propria foto come immagine del profilo. Questa immagine, può essere facilmente rubata e usata dal truffatore che può prendere il controllo dell’account, può modificare le foto del profilo, il nome che c’è in chat, può creare gruppi, ecc.

Inoltre impossessandosi del profilo della vittima, può chiedere denaro o altre cose (ad esempio dati sensibili) ad amici o parenti affermando di avere cambiato il numero di telefono.

Se ci si dovesse trovare in una situazione simile, bisogna immediatamente rifiutarsi di dare il denaro che viene chiesto.

Occorre andare a verificare poi se, il numero con l’immagine del profilo che appare, sia uguale a quello che si ha tra i contatti in rubrica. Se non lo è, allora verificare telefonando al vecchio numero per avere la certezza che si tratti effettivamente dell’amico o del parente che sta chiedendo soldi.

In genere queste persone chiedono piccole somme di denaro, si tratta di poche decine di euro.

Purtroppo il denaro estorto non può essere più recuperato ed occorre rivolgersi alla polizia postale.