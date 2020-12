Forte volatilità e ampie escursioni dei prezzi. Ora cosa dobbiamo attendere? Quale direzione prenderanno i prezzi da ora in poi? Rimbalzo del gatto morto o inversione rialzista dei mercati azionari internazionali? Andiamo a definire lo stato dei luoghi, i punti di inversione e come mantenere il polso della situazione per definire la nostra strategia operativa.

Alle ore 21: 57 del 22 dicembre leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.410

Eurostoxx Future

3.483

Ftse Mib Future

21.805

S&P 500

3.676

Come regolarsi? Il ribasso di ieri è stato archiviato oppure dobbiamo attendere nuovi sviluppi negativi nelle prossime ore?

Frattale previsionale del 2020

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 18 dicembre

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.

La nostra previsione annuale nel corso di quest’anno ha collimato con i grafici dei mercati con probabilità superiori all’80%. Solo nelle ultime settimane le strade intraprese sono state diverse.

Rimbalzo del gatto morto o inversione rialzista dei mercati azionari internazionali?

Dax Future

Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 23 dicembre superiore a 13.629.

Eurostoxx Future

Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 23 dicembre superiore a 3.516.

Ftse Mib Future

Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 23 dicembre inferiore a 21.305.

S&P 500

Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 23 dicembre superiore a 3.685.

Il Ftse Mib Future ha generato un segnale rialzista da confermare nella giornata di domani. Gli altri mercati analizzati invece, nonostante il rimbalzo odierno non hanno mutato la tendenza ribassista in corso. Domani a questo punto sarà decisivo per capire le sorti dei mercati.

Come comportarsi in ottica multidays? Al momento il giusto approccio è quello di operare in ottica intraday in attesa di sviluppi. Ci auguriamo che la giornata di domani chiarirà meglio le dinamiche.

Come al solito si procederà per step ma raccomandiamo massima cautela in quanto la situazione non è ancora chiara.