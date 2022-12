Ecco la ricetta segreta di questo delizioso antipasto di Capodanno: provala e non te ne pentirai!

Festeggia il Capodanno insieme ai tuoi commensali con questo antipasto spettacolare, da fare in pochissimo tempo e con pochi ingredienti. Sarà davvero un successone! Ecco la ricetta completa.

Manca poco all’arrivo di Capodanno e già nei supermercati si sta scatenando la corsa per accaparrarsi le ultime confezioni di cotechino, salmone, lenticchie e così via. Infatti, se per la prima e la seconda portata la scelta ruota intorno a poche pietanze, la vera sfida è capire quali antipasti proporre ai commensali per iniziare al meglio i festeggiamenti.

Per risolvere questo dilemma, oggi proporremo un antipasto davvero speciale che poche persone in realtà conoscono. Stiamo parlando delle classiche bignole, ma non nella loro versione dolce, bensì salata che, essendo molto saporiti e sfiziosi, sono ideali per essere serviti come entrée.

Insomma, se vuoi deliziare i tuoi ospiti durante il cenone o il pranzo di Capodanno, questa ricetta è proprio quella che fa per te. Seguendo i nostri consigli, infatti, potrai preparare un antipasto davvero semplice e veloce, ma allo stesso tempo buonissimo. Nelle prossime righe sveleremo innanzitutto gli ingredienti e poi tutti i passaggi necessari per realizzare le bignole salate.

Ecco la ricetta segreta di queste spettacolari bignole salate

100 ml di acqua ;

; 110 g di farina ;

; 100 ml di latte ;

; 85 g di burro ;

; 3 uova ;

; 150 g di Parmigiano Reggiano ;

; pepe ;

; sale ;

; olio di semi di girasole.

Per prima cosa, metti in una pentola l’acqua, il latte il burro e il sale. Posizionala sul fuoco e, mantenendo la fiamma abbastanza bassa, lascia che il composto sfiori il bollore. A questo punto, spegni il fuoco e setaccia al suo interno tutta la farina.

Ora, mescola il composto energicamente, con l’aiuto di una spatola di legno, per evitare la formazione di grumi. Dopo di che, rimetti la pentola sul fuoco e continua a mescolare per circa 3 minuti, finché l’impasto non si staccherà sia dal recipiente che dalla spatola. A questo punto, l’impasto dovrà presentarsi come una palla compatta e sul fondo della pentola dovrà formarsi una sorta di patina. Una volta asciugato l’impasto, toglilo dal fuoco e lascialo raffreddare in un recipiente.

Gli ultimi passaggi e la cottura

Terminata questa fase, ora dovrai sbattere 3 uova in una ciotolina e poi aggiungerle al composto poco per volta, mescolando. Una volta finito, non ti resta che aggiungere il Parmigiano Reggiano e una bella spolverata di pepe, e rimescolare.

Adesso, siamo pronti per friggere le nostre bignole. Con l’aiuto di un cucchiaio, preleva delle piccole quantità di impasto ed immergile all’interno di abbondante olio di semi. Quando risulteranno ben dorate scolale sulla carta assorbente, così da rimuovere l’olio in eccesso e, prima di servirle, distribuisci una bella spolverata di altro Parmigiano Reggiano. Quindi, ecco la ricetta segreta di queste ottime bignole salate, un po’ diverse dal solito ma comunque spettacolari. Se preferisci, però, puoi anche cuocerle in forno a 190°C per 30 minuti; oppure farcirle con altri formaggi, come gorgonzola o stracchino.