Come apparecchiare facilmente la tavola per il cenone di Capodanno: forse non ci pensavi!

Se hai organizzato la serata di Capodanno a casa tua invitando gli amici, preparare la tavola potrebbe crearti un po’ di stress, soprattutto pensando a piatti e posate da lavare! Ecco come risolvere.

L’ultimo dell’anno si avvicina e hai avuto l’idea di invitare tutti i tuoi amici a casa tua per festeggiare in compagnia. Un pochino, però, lo stress ti assale, soprattutto quando pensi alla tavola apparecchiata. Sicuramente la tovaglia si sporcherà di vino e le pile di piatti e bicchieri da lavare saranno molteplici, insieme alle posate. Il dopo festa può essere molto stressante quando devi rimettere tutto in ordine e pulire. C’è un modo, però, che ti permette di fare bella figura, con una tavola impeccabile, e che non ti creerà problemi di pulizia.

Come apparecchiare facilmente la tavola della festa

Puoi preparare la tavola della festa in modo molto facile e senza stressarti utilizzando la carta. In questo materiale potrai scegliere la tovaglia, i tovaglioli e i piatti. Non devi pensare, però, che si tratti dei soliti e anonimi oggetti che puoi trovare al supermercato. Esistono infatti negozi specializzati, come store della carta o catene di casalinghi, che propongono soluzioni apposite per feste. Che, dal punto di vista decorativo, richiamano perfettamente un immagine reale. Ad esempio, puoi acquistare piatti di carta con motivo e forma identica a veri piatti di porcellana vintage. Oppure tovaglie e tovaglioli usa e getta, con decori che richiamano ricami preziosi. Tutti questi oggetti possono essere facilmente reperiti a buon prezzo anche online.

Bicchieri e posate eleganti come quelli veri

Presso gli stessi negozi, fisici o online, è possibile acquistare calici in plastica simili ai reali bicchieri in vetro per il vino e l’acqua. E anche perfette riproduzioni dei flute da spumante. Puoi comprare anche delle posate in plastica perfettamente identiche a quelle d’argento. La tua tavola sarà impeccabile e pochi o quasi nessuno si accorgerà della differenza! Ecco come apparecchiare facilmente la tavola di Capodanno. E quando la festa finisce?

Quando tutto finisce

Quando la mezzanotte sarà scoccata e con essa gli auguri, ti troverai a dover mettere in ordine la tavola. Ma senza lo stress di piatti da lavare e tovaglie da smacchiare in lavatrice. Ti basterà, infatti, procurarti dei sacchi dell’immondizia dentro cui smaltire correttamente la plastica e la carta. Che getterai poi negli appositi bidoni della differenziata. In questo modo, avrai fatto un’ottima figura con una bella ed elegante tavola apparecchiata con gusto per fine anno. E non dovrai preoccuparti della successiva pulizia.