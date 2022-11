Perché il legume portafortuna sarebbe ottimo per la nostra salute

È ormai assodato che all’interno di un’alimentazione ci devono essere una serie di alimenti affinché si possa definire equilibrata e bilanciata. A meno che non si tratti di intolleranze, allergie o altro anche i legumi sono fondamentali in un piano alimentare. Il fatto che siano ricchi di fibre potrebbe aiutare a livello intestinale e non solo. Oggi parleremo di un legume in particolare, ovvero le lenticchie. Ne sentiamo spesso parlare ma in realtà non si conosce molto su questo cibo. Tra l’altro in antichità si pensava che questo legume venisse trasformato in soldi, era considerato un portafortuna.

Proprietà nutrizionali

Da un punto di vista nutrizionale, sembrerebbe essere un alimento molto consigliato dalla dieta. Circa 100 grammi di lenticchie corrispondono 300 kcal. Da qui possiamo dedurre che sono ottime anche per una questione energetica, in quanto fornendo energia avremo più carica nell’arco della giornata.

Quanti tipi di lenticchie esistono?

Non esiste un tipo assoluto di lenticchie, infatti queste sono diverse e si suddividono in:

marroni, che rappresentano la tipologia più utilizzata e diffusa. Vengono usate di più per la pasta o per le zuppe;

rosse, hanno una consistenza molto tenera e per questo motivo avranno una cottura più veloce;

verdi, non molto conosciute. Queste a differenza delle rosse hanno bisogno di essere messe in ammollo prima di essere cucinate;

nere, sono piccole e come si può notare dal colore sono anche scure. Queste hanno un sapore particolarmente dolce e sono più indicate per un contorno oppure insalate.

Perché il legume portafortuna sarebbe ottimo per e quale vitamina contiene

Abbiamo conosciuto quindi la famiglia delle lenticchie e anche qualche sua proprietà nutrizionale. Ora potremmo concentrarci su alcune delle loro attività benefiche ma soprattutto come integrarle nell’alimentazione. Il fatto che abbia un alto contenuto di fibre, come dicevamo prima, favorisce un certo senso di sazietà ma non solo. Regolerebbe il transito intestinale. Dunque chi soffre di stitichezza potrebbe avere un aiuto. In realtà la presenza di fibre è una lama a doppio taglio. In quanto se qualcuno soffre di gonfiore addominale, per qualche settimana è bene non utilizzare troppe fibre. Oltre a questo ci riferiamo ad un alimento che possiede dei minerali e vitamine molto utili come ad esempio:

calcio;

magnesio;

zinco;

vitamina C;

vitamina B9.

Cos’è la vitamina B9?

Non tutti la conoscono, ma sarebbe l’acido folico. Quest’ultimo è fondamentale soprattutto durante il periodo della gravidanza. Infatti andrebbe a favorire la formazione dell’embrione e anche il suo sviluppo. È fondamentale anche per la formazione dell’emoglobina.

Come inserire i legumi nella dieta

Inserire i legumi nella dieta con ricette sfiziose non è poi così difficile come sembra. Basta inventarsi qualcosa di carino per sorprendere gli invitati, oppure anche i più piccoli che solitamente fanno storie. Ad esempio potremmo creare dei deliziosi cestini di formaggio, cucinare le lenticchie con un po’ di concentrato di pomodoro. Non appena saranno pronte le lasciamo raffreddare e le mettiamo all’interno del cestino di formaggio. Oppure potremmo fare una buonissima vellutata e andare a tostare un po’ di pane con olio e qualche spezia particolare che dona un sapore unico. Le idee possono essere davvero tante. Abbiamo così compreso perché il legume portafortuna sarebbe ottimo e perché andrebbe integrato nella dieta.