Ecco la ricetta estiva veloce e gustosissima che contiene i 3 alimenti top per la crescita rigogliosa dei capelli

In estate è normale essere più impegnati. Sia chi parte per la villeggiatura, sia chi resta in città a lavorare, ha la necessità di ottimizzare i tempi. È dunque fondamentale organizzarsi adeguatamente anche per i pasti, che devono essere freschi, veloci, leggeri. E possibilmente, gustosi e salutari.

È possibile riunire tutte queste caratteristiche in un’unica ricetta? Assolutamente si. Unire l’utile al dilettevole, quindi preparare pietanze prelibate, veloci e funzionali all’organismo è un modo per volersi bene. Ed è anche un aiuto prezioso in termini di economia del tempo.

I ritmi frenetici che si susseguono nella bella stagione, durante la quale tutti sono più predisposti allo svago, richiedono un minimo di organizzazione.

Molte ricette sono infatti preziose perché mirano ad ottenere più risultati contemporaneamente.

Si tratta di portate studiate per essere squisite, appaganti e assolutamente dimagranti, perché contengono alimenti utili a risvegliare un metabolismo un po’ fiacco.

Dunque ecco la ricetta estiva veloce e gustosissima, che può essere proposta per un aperitivo tra amici e portata comodamente in spiaggia. È importante utilizzare il cibo anche per prevenire o lenire i disturbi tipici della stagione estiva. Come ad esempio la caduta e la secchezza dei capelli, sfibrati dal caldo e dalla salsedine. Nutrirsi adeguatamente è il primo step per mantenere una chioma folta e sana, al di là dei prodotti specifici che si decide di acquistare.

Assicurarsi un’alimentazione ottimale infatti, è anche un modo intelligente per risparmiare su trattamenti e rimedi postumi, che dovrebbero arginare danni evitabili.

Il pollo all’avocado è una ricetta veloce, nutriente e comoda da consumare ovunque. I suoi ingredienti, ricchi di proteine, grassi insaturi, vitamina E, saranno un contributo enorme per mantenere una chioma invidiabile. Prepararla è facilissimo.

Ecco la ricetta estiva veloce e gustosissima che contiene i 3 alimenti top per la crescita rigogliosa dei capelli

Per prima cosa bisogna sbucciare l’avocado e tagliarlo a tocchetti in una terrina. Questo frutto esotico dal gusto vellutato è una miniera di Omega 3 e Omega 6, ovvero i grassi buoni fondamentali per la salute di pelle e capelli.

L’avocado così preparato deve essere irrorato con abbondante succo di limone, per prevenire l’ossidazione che ne rovina il colore verde acceso. A parte, va cucinato il petto di pollo tagliato a bocconcini, in una padella grill oppure alla piastra.

Il pollo è un alimento ricco di proteine ma soprattutto di cistina, un aminoacido presente in molti integratori per capelli. Il fatto di assumerla con gli alimenti invece che con le compresse, la rende ancora più assimilabile. Dopo aver unito il pollo con l’avocado e il sale, si aggiunge dell’uva sultanina precedentemente ammollata nell’acqua tiepida e una manciata di pinoli.

Questi semi commestibili dei pini sono ricchi di vitamina E, fosforo e zinco, sostanze preziose che rigenerano i tessuti e contribuiscono alla ricrescita dei capelli.

Una mescolata veloce e il pollo all’avocado è quasi pronto, in pochissimi minuti.

Per il condimento è consigliabile optare per l’olio extravergine di oliva, magari emulsionato con un cucchiaino o due di glassa di aceto balsamico. Quest’ultimo accorgimento contribuirà a legare gli ingredienti e rendere il piatto ancora più sfizioso.

