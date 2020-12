Ecco la ricetta della nonna per un gustoso liquore invernale

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con l’arrivo del freddo siamo tutti alla ricerca di qualcosa di gustoso che ci tenga al caldo. Con questo delizioso liquore soddisferemo il palato e ci sentiremo più al calduccio. Senza esagerare, però!

Il periodo natalizio è probabilmente quello in cui il cuoco che è in noi prende il sopravvento. Ci cimentiamo sempre in nuove ricette. Sia per cambiare che per passare un po’ di tempo. Sicuramente la preparazione dei liquori viene un po’ dimenticata durante l’anno. Ma è proprio sotto Natale che rispolveriamo le nostre doti. In questa ricetta scopriremo come preparare il liquore al cioccolato!

Ingredienti:

130gr di cioccolato fondente;

20gr di cacao amaro;

750ml di latte;

250ml di panna fresca;

350gr di zucchero;

250ml di alcol alimentare 95°.

Procedimento

Prendiamo la stecca di cioccolato fondente e la sminuzziamo finemente. Fino a creare delle scaglie di cioccolato. Mettiamo sul fuoco un pentolino con il latte e la panna. Con fiamma al minimo. Aggiungiamo lo zucchero e il cacao setacciato. Mescoliamo e amalgamiamo bene. A questo punto aggiungiamo anche le scaglie di cioccolato. E lasciamo cuocere finché sia zucchero che scaglie non si saranno ben sciolti. Sempre continuando a mescolare, con una frusta.

Otterremo così un composto abbastanza denso. È il momento di togliere il pentolino dal fuoco e lasciar raffreddare a temperatura ambiente. Ora è il momento di aggiungere l’alcol. E mescolare bene per amalgamare il tutto. Prima di versare il nostro liquore al cioccolato nelle bottiglie, meglio passarlo in un colino. Così da eliminare eventuali grumi che si sono formati.

E il liquore al cioccolato è pronto! SI può conservare in congelatore e servire freddo. Se il liquore è troppo denso e lo vogliamo più liquido basterà cambiare le dosi di qualche ingrediente. Aggiungere un po’ più di latte e quindi anche un po’ più di alcol. Mentre, se è troppo liquido basterà aggiungere altro cioccolato.

Ecco la ricetta della nonna per un gustoso liquore invernale. Si può conservare benissimo per diversi mesi. Se si è intolleranti al lattosio si può provare una versione solo con acqua. Questo è un ottimo liquore da servire in tavola anche a Natale, come alternativa al limoncello o al liquore alla liquirizia.