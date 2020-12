Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Poter sembrare più giovani è il desiderio nascosto di tantissime persone. Creme, trattamenti, alimentazione. Si fa quel che si può per rallentare gli effetti sulla pelle del passare del tempo. Con questa tecnica che viene dal Giappone la pelle sarà visibilmente più tonica. E i segni dell’età che avanza si attenueranno.

Svelato il segreto anti-età per rigenerare la pelle e sembrare più giovani

Per poter usufruire dei benefici di questa tecnica serviranno solo due cose. Una spazzola a setole dure e tanta pazienza. Esatto. Niente trattamenti o creme costose.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quello che oggi viene chiamato body brushing è una tecnica che già veniva usata in Giappone. Tant’è che la maggior parte delle spazzole usate per questa pratica vengono chiamate spazzole giapponesi. Ma ha radici che risalgono alla nascita della medicina ayurvedica.

In sostanza questa tecnica consiste nello spazzolarsi il corpo, dalla testa ai piedi, con una spazzola a setole dure. Purtroppo non ci sono molti studi a riguardo. Ma spazzolarsi a secco è utile per esfoliare la pelle e pare che abbia benefici per la circolazione.

Ma sentendo le testimonianze di chi usa questa tecnica da anni i benefici sono molteplici. La pelle sembra più luminosa. Agevolando la circolazione rende il corpo più attivo e energetico.

Qual è il modo giusto di spazzolare il corpo?

Sarebbe meglio farlo di prima mattina. Spazzolare il corpo per almeno 3-4 minuti. Ogni mattina. Ovviamente completamente nudi. Perché la spazzola deve stare a contatto con la pelle.

Si comincia dalle gambe e si risale verso la testa. Sempre spazzolando in direzione del cuore. Quindi dall’esterno verso l’interno. Meglio fare prima un lato e poi l’altro. È indifferente cominciare prima a destra o a sinistra.

Ed ecco svelato il segreto anti-età per rigenerare la pelle e sembrare più giovani. Bisogna essere molto costanti. Ma vedendo gli effetti sulle persone che praticano questa tecnica da anni è impossibile non notare i benefici. La pelle sembra più elastica e luminosa. E dall’aspetto più giovane. Se abbiniamo il body brushing al giardinaggio riusciremo ad ingannare il tempo. E magari a vivere più a lungo.