Molti si stanno chiedendo se fare shopping per le feste con la crisi da coronavirus ancora pienamente in atto sia sicuro. Questa paura vale particolarmente per i negozi di vestiti, in cui si provano indumenti che degli sconosciuti hanno indossato prima di noi.

Per cui, fare shopping per negozi di vestiti a Natale durante il coronavirus è pericoloso? Capiamo assieme quali sono i rischi reali dello shopping natalizio sotto coronavirus.

Vestiti e rischio di contagio

Iniziamo dicendo che, secondo gli esperti, il rischio di essere infettati provando, o solamente toccando, dei vestiti è limitata. Non vi sono, infatti, studi conclusivi sulla resistenza del Covid 19 sulle superfici, vestiti inclusi.

Per cui, quando si parla di negozi di vestiti, e di shopping natalizio, non dovrebbero esserci eccessivi problemi. Questo fattore vale, però, solamente quando i negozi seguono attentamente le norme sanitarie nazionali.

In particolare, i clienti che toccano i vestiti dovrebbero aver sanificato le mani. Ma non solo, nemmeno dovrebbero togliersi le mascherine. E ciò neanche in camerino. Controllare che le norme siano seguite, in particolare nei grossi centri, diventa, così, difficile.

Sanificare i regali di Natale

Cosa fare, durante lo shopping natalizio, per correre meno rischi possibile? I consigli degli esperti sono chiari.

Il primo consiglio è quello di evitare le file e i gruppi di persone che si formano nei negozi. Secondariamente, sempre utilizzare le mascherine e il gel per le mani, soprattutto in camerino.

Infine, come disinfettare i vestiti ricevuti come regali di Natale? La risposta degli esperti è quella di lavarli a 60° in lavatrice prima di indossarli. In questo modo, infatti, si dovrebbe esser sicuri di aver eliminato i batteri del coronavirus dai vestiti.

Detto questo, quindi, fare shopping per negozi di vestiti a Natale durante il coronavirus è pericoloso? La risposta degli esperti sembra proprio essere no, seguendo le giuste precauzioni.