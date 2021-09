Tutti coloro che amano i cani ma non hanno troppo spazio in casa si chiedono spesso come individuare l’animale perfetto per la loro situazione.

Infatti, non tutti i cani sopportano bene la vita di appartamento. Tra questi troviamo gli Husky o il Levriero russo che necessitano di spazio e di molto movimento per stare bene.

Tuttavia, non tutti i cani amano lo sport e il Bouledogue francese si inserisce perfettamente in questo gruppo. Ecco, quindi, la razza di cane che sta spopolando perfetta per chi ha poco spazio in casa e non ama lo sport.

Un piccolo cane dall’aspetto muscoloso e dal carattere molto calmo e amorevole nei confronti dei membri della famiglia. Se da un lato ama giocare al parco dall’altra ama allo stesso modo dormire e riposarsi su un divano. Insomma, un cane ideale per tutti coloro che cercano un animale che sta molto bene in casa.

Ecco la razza di cane che sta spopolando perfetta per chi ha poco spazio in casa

Il pelo di questo cane è molto corto e fitto, non ha sottopelo e questo lo rende facilmente gestibile.

Sarà, infatti, sufficiente un bagno ogni tanto. Se il pelo non richiede cure sarà, però, importante controllare lo stato di denti, orecchie, muso e unghie.

Caratterialmente è un cane molto socievole sia con le persone che con altri animali e cani. Vivace e giocherellone si affeziona da subito al padrone di cui diventa una vera e propria ombra. Tra tutte le razze di cane il Bouledogue è una di quelle più adatte per giocare con i bambini dal momento che sono molto pazienti.

Un cane dai tanti pregi a cui non mancano, però dei difetti. Infatti sa essere molto egocentrico e testardo. Quando non vuole fare qualcosa diventa impossibile convincerlo a cambiare idea. Più si prova a fargli cambiare idea e più si intestardisce.

Problemi

Uno dei problemi più grandi legati alla salute di questa razza si manifesta principalmente nel periodo estivo.

Infatti se quando le temperature sono fredde non ha problemi, quando comincia a fare caldo sarà diverso.

La canna nasale del Bouledogue è molto corta e per questo motivo tende a soffrire di difficoltà respiratorie e raffreddori con umidità e alte temperature.

I problemi si accentueranno soprattutto in presenza di sovrappeso e eccessivo movimento. Durante l’estate tenere il cane al fresco ed evitare di uscire durante le ore più calde della giornata.

Fare anche molta attenzione alla dieta che si fa seguire all’animale.