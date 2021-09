I cani sono tutti belli ma non sono tutti uguali. Ci sono alcune razze di cani che si fanno subito notare per la loro particolarità. Tra questi troviamo, sicuramente, i levrieri come l’Afgano e il Saluki.

Sempre tra i levrieri, poi, spicca il meno diffuso ma meraviglioso Borzoi conosciuto anche come levriero russo.

Il portamento aristocratico di questo cane in passato lo rese prerogativa della nobiltà russa. Utilizzato principalmente per la caccia di piccoli animali e lupi, oggi è un ottimo cane da compagnia.

Gli appassionati di arte e i frequentatori di musei avranno notato la presenza di questi levrieri in numerosi quadri.

Infatti nel passato l’eleganza di questi animali veniva spesso immortalata in raffigurazioni di scene di vita quotidiana o di caccia.

Sono cani molto attivi che necessitano di movimento quotidiano per mantenersi felici e in salute.

Il Borzoi è un cane in cui si uniscono eleganza e intelligenza. Si tratta di cani dalla testa allungata e stretta, muso sottile e pelo leggermente riccio. Gli occhi del levriero russo sono attenti e vigili, le zampe lunghe sempre pronte a scattare.

Tutte queste caratteristiche abbinate a forza e muscolatura sviluppata rendono questo cane uno dei più veloci al Mondo.

Il pelo è molto semplice da pulire dal momento che si sporca difficilmente, saranno sufficienti un paio di spazzolate alla settimana.

Carattere

Caratterialmente il Borzoi è un cane molto riservato con gli estranei e gelosissimo dei suoi spazi. Per questo motivo bisognerà fare attenzione ai bambini che potrebbero infastidirlo oltremodo.

Come quasi tutti i cani ama stare con la sua famiglia, se lasciato da solo per troppo tempo diventa molto triste. Un cane silenzioso che raramente abbaia e che, di solito, è molto indipendente.

Inoltre, elegante e bellissimo questo cane poco conosciuto è tra le razze ideali per chi ama correre e andare in bicicletta.

La casa ideale dove crescere un Borzoi è in campagna o in città ma con ampio cortile dove il cane potrà sfogarsi. Si sconsiglia di lasciarlo libero nei parchi o durante una passeggiata nei boschi dal momento che il forte istinto da cacciatore lo potrebbe portare lontano.

In campo salute è un cane molto robusto, raramente si ammala e può vivere fino a dodici o tredici anni.