Gli appassionati sanno che non è sempre facile capire come fare a scegliere un avocado. A volte si torna a casa e ci si accorge di non aver fatto un buon acquisto. Essendo un frutto non di origine italiana la delusione si può capire. Tuttavia ecco 3 semplici trucchi per riconoscere un buon avocado al punto giusto di maturazione.

Qualità dell’avocado

L’avocado è un frutto che nel sud della nostra Penisola si coltiva con interesse e successo. È diffuso nella fascia tropicale del Pianeta ed è apprezzato per le sue indubbie qualità.

Ricco di grassi monoinsaturi, di vitamina C ed E, oltre che vitamine del gruppo B, è anche una buona fonte di potassio e fosforo, oltre che di calcio e ferro.

L’avocado potrebbe avere degli effetti benefici per la salute, in particolare per la prevenzione dei tumori grazie al contenuto del suo seme.

Ecco 3 semplici trucchi per riconoscere un buon avocado al punto giusto di maturazione

In Italia, dell’avocado è molto diffusa la varietà Hass, a buccia rugosa e un po’ scura. Ma si trova anche la qualità Fuerte con buccia liscia e facile da sbucciare. La qualità Hass è cremosa e con un gusto molto apprezzato. Fu scoperta casualmente da un postino di nome Rudolph Hass, che la piantò nel suo orto in America e poi si diffuse rapidamente per le sue qualità.

Ebbene per riconoscere se un avocado è maturo, osserviamo il colore. La qualità Hass quando è matura diventa di colore scuro, anzi quasi nero. La Fuerte invece rimane sempre di un bel colore verde, cosa che non ci aiuta a stabilire il suo grado di maturazione.

La consistenza del frutto

Oltre al colore, forse il modo migliore per riconoscere se l’avocado è maturo, è tastarne la consistenza. Proprio come si fa con alcuni frutti nostrani, si prende nella mano e si crea una piccola pressione con i polpastrelli. Se al tatto il frutto risulta duro, allora non è maturo. Se è leggermente cedevole significa che è al punto giusto di maturazione. Infine se è troppo cedevole, allora non è più buono.

Attenzione al picciolo

Nell’acquistare un avocado è preferibile prenderlo con il picciolo. Questo preserva meglio il frutto nella sua maturazione. Senza picciolo l’avocado è meno protetto e la polpa potrebbe presto cambiare internamente con un colore nerastro. Il picciolo invece rallenta la maturazione dell’avocado.

Se si è pronti a mangiare l’avocado, si toglie il picciolo. Se il colore sottostante è giallo-verde, allora il frutto è buono e maturo. Invece se il colore è nerastro, allora almeno la parte superiore è marcita o quasi.

Seguendo queste indicazioni avremo modo di conoscere meglio questo frutto che si presta a tante realizzazioni in cucina.