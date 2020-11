Una delle razze di cani più apprezzate e diffuse tra il grande pubblico è sicuramente il Siberian Husky.

L’ Husky è un cane nordico siberiano abituato a temperature rigide e caratterizzato da un carattere fiero e indipendente.

Tra le particolarità più curiose di questa razza c’è una domanda che spesso ci si pone: perché i Siberian Husky ululano? Questa e altre curiosità su una delle razze più amate al mondo.

Ululare o abbiare?

Chi pensa che tutti i cani abbaino rimarrà sorpreso scoprendo che, invece, nel caso del Siberian Husky l’abbaio è spesso sostituito da un ululato forte e deciso.

L’ Husky, infatti, alterna periodi di silenzio assoluto a ululati mentre è molto raro sentirlo abbaiare.

Ma perché accade questo? Studi rivelano che l’ululato è spesso correlato alla discendenza diretta dai lupi che, nel caso del Siberian Husky è molto forte.

Carattere schivo

Anche se con il suo carattere schivo potrebbe sembrare freddo e indifferente alle sorti della sua famiglia umana il Siberian Husky è, in realtà, molto legato ai suoi padroni che considera però più come dei suoi pari. Il carattere fiero e indipendente non gli impedisce di aver bisogno di contatto umano e di molto movimento da svolgere, anche sotto forma di gioco.

Perché i Siberian Husky ululano? Fra le curiosità ci sono gli occhi

Chi si approccia per la prima volta a questa tipologia di cane lo farà attirato dal colore degli occhi maggiormente diffusa tra questi esemplari.

Spesso, infatti, gli occhi si presentano di un azzurro intenso.

Bisogna però sottolineare che non sono l’unico colore che si ritrova dal momento che a volte all’azzurro si sostituisce il marrone o addirittura una eterocromia.

Testardaggine

Un’altra caratteristica di questa razza è la testardaggine.

Non tutti concordano col dire che si tratta di una razza incredibilmente testarda ma la maggior parte delle persone pensa di sì.

Per non ritrovarsi di fronte a un cane che scappa, non ascolta i richiami e scavalca staccionate sarebbe bene rivolgersi ad addestratori professionisti.

Gli addestratori potranno così aiutare il cane ad imparare a rapportarsi correttamente con umani e altri animali.