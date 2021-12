Desiderare un po’ di privacy in più intorno all’abitazione non è di certo un crimine. Specialmente in contesti urbani in cui le abitazioni sono molto ravvicinate, diventa fondamentale l’utilizzo di siepi e alberi da bordura. Ma quali specie scegliere e quali consentono di dover sprecare davvero poche energie per la loro cura? Ecco la pianta ornamentale che abbellisce il giardino e lo protegge dagli occhi indiscreti dei vicini invadenti e impiccioni. Si tratta pure di una specie rustica.

Per un giardino a prova di spioni

In realtà, sono tantissime le piante e gli alberi che servono a ottenere tanta privacy. Alcuni fungono anche da piccoli alberelli da bordura o da siepe. Tanto per fare un esempio, piantare quest’albero ha degli importanti vantaggi che molti non conoscono, tra cui proprio quello di schermare il giardino.

Molte case hanno poca privacy anche nella zona in cui trovano collocazione balconi e terrazzi. Tante specie vanno bene anche se coltivate in vaso e collocate lungo il perimetro dell’aria da ostacolare visivamente.

Invece, altre sono maestose e imponenti e vanno bene per orti e giardini importanti. Per esempio, il nome è l’unica eccezionale particolarità di questo albero che richiede poche cure ed è molto resistente, ma che protegge pure dall’indiscrezione.

La specie che segue ha molto in comune con entrambe e il nome curioso la porta spesso a essere confusa con un albero quasi omonimo.

Ecco la pianta ornamentale che abbellisce il giardino e lo protegge dagli occhi indiscreti dei vicini invadenti

Il nome scientifico è Gleditsia triacanthos, ma è molto più semplice chiamarlo Spino di Giuda. Non si tratta dell’albero di Giuda, con cui molti lo confondono. Lo spino di Giuda cresce in Italia persino spontaneamente, ma sono molti i giardini pubblici e quelli privati in cui la specie trova coltivazione. Il nome deriva dalle spine che ricoprono l’albero, che ricordano la corona di spine di Cristo.

La pianta raggiunge un’altezza di circa 25 metri ed è molto longeva, perché arriva a durare anche più di un secolo. Si tratta di una pianta caducifoglia, con qualche spina sia sul tronco che sui rami. Le foglie ricordano quelle dell’acacia e l’albero fiorisce tra maggio e giugno. La pianta produce anche dei frutti ricchi di semi.

Perché coltivare lo Spino di Giuda

Le motivazioni sono principalmente riconducibili al fatto che si tratta di una bellissima pianta ornamentale molto profumata. Si tratta pure di una specie rustica, che sopporta bene i tagli. Questa caratteristica la rende perfetta anche come siepe.

Approfondimento

Che fortuna la cenere del camino per orti e giardini ma attenzione a usarla così sulle piante.