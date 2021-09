Le piante ornamentali da fiore sono sempre un elemento importantissimo del giardino per creare bellissimi spazi colorati. È pur vero, però, che anche il giardino più piccolo, paradossalmente, sembrerà più grande con la presenza di uno o due alberi in più. Coltivare meravigliosi fusti serve ad aumentare la tridimensionalità del giardino e a creare l’illusione ottica di spazi più estesi.

Il salice bianco, per esempio, è un albero che cresce spontaneo in molte zone d’Italia, ma che è possibile coltivare da sé. Piantare quest’eccezionale albero in giardino ha degli incredibili vantaggi che in pochi conoscono, tra cui quello di far sembrare il giardino più grande. Ecco qualche pillola utile per la sua coltivazione e i principali vantaggi derivanti dalla sua presenza in giardino.

Come coltivare il Salix Alba

Prima di scoprire tutti gli altri innumerevoli vantaggi, estetici e non, di questa pianta, uno dei suoi punti di forza è la facilità di coltivazione. Il salice bianco (o Salix Alba) non ha troppe pretese, se non quella di un terreno sempre costantemente umido.

Questa pianta non supera in genere i 25 metri di altezza e dura anche 100 anni. Si tratta di una specie a crescita rapida, con una chioma molto abbondante.

Piantarlo in giardino regalerà meravigliosi spazi verdi in ombra, sotto cui abbandonarsi alla lettura del proprio libro preferito o per far giocare i bambini. Quest’albero è perfetto per creare delle siepi perché non soffre le ripetute potature.

Il salice bianco crescerà anche in terreni argillosi, purché umidi e con pH compreso tra 5,5 e 7,5. Misurare il pH del terreno per ogni pianta è un gesto importante che salva la vita di molte piante facendole crescere rigogliose.

Piantare quest’eccezionale albero in giardino ha degli incredibili vantaggi che in pochi conoscono

Potarlo è semplicissimo, perché basterà tagliare solo i rami secchi e non si tratta neppure di una pianta troppo soggetta all’attacco dei parassiti.

Una delle nemiche è, però, la cocciniglia farinosa, che però è possibile eliminare con un rimedio facile ed economico.

Ma i vantaggi di piantare il salice bianco in giardino sono anche:

beneficiare di un terreno ben saldo per l’intensa attività delle radici;

creare barriere contro il vento o contro gli occhi indiscreti dei vicini;

la corteccia del salice bianco ha importantissime proprietà;

il fiore e le foglie verdi vive coloreranno il giardino, rendendolo particolarissimo.