Il Natale si avvicina e tutti quanti abbiamo in mente uno o più regali da ricevere il 25 dicembre. I bambini hanno scritto già da tempo la letterina a Babbo Natale, i più grandi, più realisti, chiedono principalmente due cose. La salute per sé e i propri cari e un buon auspicio economico. Salute e soldi sono le due S che tutti vorrebbero avere, inutile nascondercelo. Certo, poi ci sono gli affetti, l’amore, ma già avendo i primi due, sarebbe tutto più semplice.

Cosa si fa per capire se ne avremo in questo periodo? Si interroga l’oroscopo, un po’ come facevamo gli antichi Romani con gli auspici. Si cercavano, osservando questi fenomeni, i presagi positivi prima di compiere anche le azioni più banali. Oggi, enfatizzando un po’, diciamo che gli auspici sono stati sostituiti dagli oroscopi, seppur con una credenza molto meno forte.

Fine settimana da sogno per questi due segni zodiacali grazie a Marte e Mercurio che porteranno fortuna e grandi novità

Il week end sarà particolarmente positivo per due segni zodiacali in particolare. I pianeti di Marte e di Mercurio entreranno nel loro segno e porteranno benefici effetti. Vediamo quali partendo dal pianeta rosso. Esso sarà nel Sagittario alla fine della settimana e porterà degli stravolgimenti che i nati sotto questo segno aspettano da un po’.

Infatti, saranno giorni molto dinamici, ricchi di cose fare. Attività che però bisogna incanalare nella giusta maniera, onde disperdere tutta l’energia che Marte apporterà. Può essere un’attività sportiva da svolgere all’aperto, una domenica fuori porta, o un progetto che si aveva in testa da tempo, ma che non si è ancora realizzato. Uno sfogo fisico e mentale che porti molto benessere.

Nel campo degli affetti, invece, è giunto il momento di far chiarezza su situazione che, magari, languono da tempo. Anche in questo caso, il dinamismo che caratterizzerà questo week end per il Sagittario dovrà portare a un obiettivo preciso. Rimettere il proprio io al centro del villaggio anche nelle relazioni.

Il Capricorno

Se Marte inciderà sui nati dal 23 novembre al 21 dicembre, Mercurio entrerà nel segno del Capricorno durante il week end. Questo porterà moltissimi benefici nelle relazioni, se l’energia verrà incanalata, anche in questo caso, nella maniera giusta. Una ritrovata lucidità mentale dovrà portare a chiarire alcune posizioni in sospeso. Sia in ambito relazionale che in quello affettivo. È giunto il momento di fare un po’ di chiarezza, per migliorare il proprio ambiente. Definire bene certe situazioni, attenuare i contrasti e usare questo periodo per le spiegazioni. Cercare una quotidianità migliore, per una propria crescita personale.

