Molte spose scelgono proprio questo fiore per il giorno più importante della loro vita. Il motivo? Il Lisianthus è molto simile a una rosa di colore bianco. Ppresenta steli lunghi circa 50 centimetri e fioriture davvero molto raffinate. Ma coltivare il Lisianthus è conveniente per tantissime altre ragioni. Quindi ecco la pianta elegante da far crescere in vaso per godere di eccezionali fioriture mozzafiato con cui conquistare tutti.

Le caratteristiche del Lisianthus

Appartiene al genere Eustoma ed è un magnifico fiore bianco protagonista dei più belli bouquet per spose. Si tratta di una pianta perenne da crescere in vaso, in particolar modo all’interno. Proviene da regioni climatiche calde come Messico o Stati Uniti d’America. Proprio in questo periodo dell’anno regala magnifiche fioriture bianche che ne fanno apprezzare tutta la raffinatezza. Le foglie del Lisianthus sono quasi cerate e crescono in steli molto lunghi. Coltivare il Lisianthus non è per nulla complicato. Quindi ecco la pianta elegante da far crescere in vaso per godere di eccezionali fioriture mozzafiato con cui conquistare tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Come coltivarlo in vaso

Qualcuno sostiene che regalare questo fiore significhi trasmettere sentimenti d’affetto e d’amore. Ma regalare questo fiore reciso non è l’unico modo per godere della sua bellezza. Per coltivarlo bastano un vaso e un po’ di pazienza.

È preferibile collocarlo ben esposto alla luce (non diretta) del sole e ripararlo da freddo e gelate. Per fioriture floride consigliamo sempre di posizionarlo in un luogo in cui le temperature sono tra i 16 e i 18 gradi circa.

Quali cure sono necessarie

È possibile anche seminarlo durante i mesi più freddi e interrarlo in questo periodo di primavera. Consigliamo di mischiare un po’ di torba al terreno e un leggero strato di sabbia. Suggeriamo di effettuare una concimazione ogni 20 o 30 giorni circa.

Prediligere concimazioni a base di ferro. Irrigare costantemente, anche vaporizzando acqua direttamente sul terriccio e mai su foglie e fiori. Mantenere il terreno sempre sufficientemente umido.

Approfondimenti

E per la riproduzione e moltiplicazione dei fiori suggeriamo di seguire quanto spiegato in questa guida.