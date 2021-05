Il cosiddetto Modello Grecia ha rappresentato un esempio da imitare per riprendere le attività turistiche e tornare, seppur con moderazione, alla normalità. Ricominciare ad uscire, a viaggiare e semplicemente a prendere un caffè al bar, ha spinto tanti Comuni ad avviare un processo di vaccinazione a tappeto.

È questo quello che si definisce “modello covid free”, cioè vaccinare tutti gli abitanti di uno specifico luogo, senza lasciare nessuno scoperto.

Le prime ad essersi dichiarate covid free sono state molte isole della nostra bellissima Italia. Su questa scia e solo recentemente, anche diversi Comuni montani si son detti pronti a fare la stessa cosa per tornare finalmente alla vita normale.

Anche le montagne si dichiarano Covid free, ecco quali sono i Comuni da visitare in sicurezza e senza pensieri

Non solo mare, anche la montagna è una delle mete preferite da tantissimi turisti italiani o stranieri. Infatti, c’è chi durante la stagione calda cerca preferisce il refrigerio delle alture, anziché cuocere sotto il sole in riva al mare.

La prima Regione a dichiarare le proprie montagne Covid free è il Piemonte, che ha già iniziato la vaccinazione a tappeto lo scorso 21 maggio. Il progetto riguarda 500 Comuni montani e collinari selezionati in base alle tempistiche necessarie per raggiungere l’ospedale più vicino. Nello specifico, si tratta dei Comuni che distano più di 25 minuti (in auto) dall’ospedale più vicino e dunque dove è urgente vaccinare gli abitanti. Senza addentrarci nell’elenco di tutti i 500, vediamo quanti sono in base alle province piemontesi.

I numeri per provincia

Andando in ordine decrescente, nelle province di Cuneo, Torino e VCO rispettivamente 145, 133 e 61 Comuni avvieranno la vaccinazione a tappeto. Seguono le province di Alessandria, Biella e Vercelli con 60, 54 e 26 Comuni ed infine Asti e Novara con 14 e 5 ciascuna.

