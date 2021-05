Ultimamente sono sempre di più le persone che scelgono il fai da te per i propri trattamenti di bellezza. Questi includono beauty routine, maschere di bellezza e depilazione. A tutti quelli che lo fanno sarà capitato tantissime volte, a causa magari di un attimo di distrazione, di far colare la ceretta sui vestiti. In questi casi si arriva quasi sempre alla conclusione che il danno sia irreparabile o che si possa rimediare solo portando il capo in un negozio specializzato. Non molti sanno, invece, che la cera dai tessuti è facilmente rimovibile con poche semplici mosse e con prodotti e utensili che tutti abbiamo in casa, a costo zero.

Ovviamente è sempre bene verificare che i vestiti siano compatibili con questi metodi, ma possiamo affermare che sono delle tecniche che si adattano più o meno a qualsiasi tessuto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco, quindi, i 3 metodi infallibili e casalinghi per togliere la ceretta dai vestiti senza rovinarli e a costo zero.

Il ferro da stiro

La ceretta è uno di quei prodotti che col calore passano da uno stato solido a uno stato liquido. Perciò per rimuoverla dai nostri vestiti molto spesso è sufficiente riscaldarla nuovamente e farla tornare allo stato liquido. Questo renderà la rimozione molto più semplice ed efficace. Basta dunque appoggiare sulla zona interessata un pezzo di carta di giornale (per evitare che la ceretta si attacchi al ferro) e passarci sopra il ferro da stiro a bassa temperatura. Così facendo la ceretta si attaccherà alla carta di giornale e si rimuoverà completamente dal capo in questione.

Acqua bollente

Questa è una soluzione da adottare solo quando si ha a che fare con capi non delicati e che sopportano temperature elevate. Si può immergere il capo macchiato in una bacinella piena d’acqua bollente, lasciare agire per qualche minuto e asciugare. È importante che l’acqua sia caldissima, altrimenti rischieremo di vanificare tutti i nostri sforzi.

Abbiamo visto i primi due di 3 metodi infallibili e casalinghi per togliere la ceretta dai vestiti senza rovinarli e a costo zero. Ora passiamo al terzo.

Il coltello

Questa è una tecnica che sfrutta lo stato solido della ceretta. Tendendo bene il vestito sulla parte macchiata e facendo attenzione a non rompere la stoffa si può provare a rimuovere con delicatezza il pezzo di ceretta attaccato, con un po’ di fortuna se ne andrà via in un unico pezzo. Attenzione: è bene utilizzarlo solo in casi di macchie piccole e dai contorni ben definiti.