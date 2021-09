Avere balconi e giardini sempre fioriti, colorati e profumati, è il desiderio di molti. Ecco perché accanto a rose, ortensie e gerani, bisognerebbe coltivare qualche pianta particolare e ricercata. Come, ad esempio, questo splendido fiore che profuma di cioccolato o ancora questa pianta grassa che ha la forma di una rosa.

Ma non dimentichiamo che in giardino si possono anche trovare delle piante spontanee, bellissime e molto profumate. È il caso di questo piccolo arbusto originario dell’Europa meridionale e che cresce in tutto il bacino del Mediterraneo. In Italia è molto diffuso nella regione del Sud e nelle isole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco la pianta amica della salute i cui splendidi fiori non muoiono mai

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare dell’Helichrysum italicum o elicriso italiano. Una pianta molto resistente, ricca di fusti, la cui altezza arriva a circa 30 centimetri. Nel linguaggio dei fiori l’elicriso è legato al significato dell’amore eterno e al culto del sole.

Quello che colpisce maggiormente di questa pianta sono i suoi fiori. Piccoli, tondi, particolari, che fioriscono per tutta l’estate e fino all’autunno. Sono riuniti in infiorescenze di colore giallo e regalano un profumo molto inteso.

L’elicriso prende il nome di “semprevivo” perché il suo fiore, quando viene reciso si conserva a lungo, non perde il suo colore brillante dando l’impressione di non sfiorire mai. Infatti, ecco la pianta amica della salute i cui splendidi fiori non muoiono mai.

Un fiore perfetto per decorare e abbellire la casa. Proprio come questi fiori recisi che non hanno bisogno di acqua e cure, ideali per chi non ha il pollice verde.

L’elicriso per crescere sano e rigoglioso necessita di una posizione soleggiata e di pochissime innaffiature. Ha bisogno di un clima mite e non tollera le temperature rigide. Infatti, durante i mesi invernali dobbiamo provvedere alla pacciamatura del terreno per proteggere le sue radici dal gelo e dalla neve. Inoltre, non necessita di concimazione e la potatura è necessaria solo per eliminare le parti secche.

Le proprietà benefiche

Ma perché questa è una pianta amica della salute? L’elicriso si utilizza per scopi medicamentosi e fitoterapici. Sembra che possegga delle proprietà antinfiammatorie, antiallergiche, espettorali e balsamiche. Le sommità fiorite, ricche di flavonoidi, sono utilizzate in caso di allergie, tosse e raffreddore. Gli oli essenziali sono indicati per rigenerare la pelle ed eliminare le macchie cutanee. Infine, l’infuso di elicriso è utile in caso di disturbi digestivi e per curare i mali di stagione.