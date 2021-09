Il Covid 19 ha stravolto completamente le nostre vite. Non solo ha cambiato le nostre abitudini, ma ha comportato anche l’applicazione di nuove norme per contrastare questo terribile virus. Da qui l’obbligo di avere la certificazione verde, il Green Pass, per poter fare molte cose. Non solo per viaggiare o mangiare al ristorante, ma molto spesso anche per poter lavorare. È questo il caso del personale scolastico.

Ecco come funziona il Green Pass per il personale scolastico e come si controlla

Dopo aver affrontato l’istanza di informatizzazione delle supplenze e come funziona l’algoritmo, ora il problema Green Pass si pone anche per i docenti. Ma non solo, interessa l’intero personale scolastico. Inclusi dunque coloro che aspirano a lavorarvi tramite l’invio delle mad o queste categorie che spesso non lo sanno ma hanno la possibilità di lavorare a scuola.

Con il Decreto Legge 111/2021 infatti il possesso del Green Pass è divenuto un requisito obbligatorio per poter svolgere servizio nelle scuole. Tale certificazione si può ottenere in diversi modi e ha durate variabili. È conseguibile già dalla prima dose di vaccino ed è valida fino alla seconda, con questa poi avrà durata di 9 mesi. I guariti dal Covid ne potranno usufruire invece per 6 mesi. Diversa la situazione di chi la ottiene tramite tampone molecolare negativo, in quel caso varrà solo 48 ore.

Coloro che fanno parte del personale scolastico e che non ne siano in possesso, possono usufruire di 4 giorni di assenza per regolarizzare la propria posizione. Dal quinto, se ancora sprovvisti, scatta la sospensione e dunque non si riceverà più alcun stipendio.

Unica eccezione sono coloro in possesso di una certificazione che li esenti dalla vaccinazione per comprovati motivi medici.

Verifica del possesso della certificazione

Il Green Pass posseduto va esibito dal proprietario, motivo per cui alcuna certificazione può essere consegnata. Anche perché ciò lederebbe il diritto alla privacy di ciascuno. Fatte queste premesse, il personale dovrà esibirlo quotidianamente all’ingresso. A occuparsene dovrà essere il dirigente o un suo delegato.

Per agevolare il controllo e non acquisire dati prettamente personali, si utilizza l’app VerificaC19 che legge i Codice QR dei Green Pass. Qualora quest’ultimo non fosse valido, l’app farà apparire un semaforo rosso e non si potrà accedere all’istituto, se non dopo avervi rimediato. Diversamente se il Green Pass sarà regolarmente attivo il colore del semaforo sarà verde.

Per velocizzare ulteriormente si sta pensando di creare una piattaforma che colleghi SIDI, sistema informativo del Ministero dell’Istruzione con DCG, sistema informatico del Ministero della Salute. Ma è ancora in corso d’opera al momento.

Ecco dunque come funziona il Green Pass per il personale scolastico e come si controlla, delle nozioni fondamentali per mantenere il proprio posto di lavoro.