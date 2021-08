Quando si parla di piante grasse o succulente, la prima immagine che ci viene in mente è quella di un vegetale dalla forma tonda, grassottella e priva di fiori. In realtà, queste piante sono tra le più apprezzate per arredare e abbellire la casa.

È molto facile prendersi cura di loro, infatti sono le piante ideali per chi non possiede il pollice verde, ma nello stesso tempo vuole rendere unico e accogliente l’ambiente domestico.

Si adattano facilmente a qualunque tipo di habitat e grazie alla capacità di immagazzinare l’acqua, non necessitano di particolari cure.

Tutti vorranno questa pianta grassa quando scopriranno che ha la forma di una rosa

Nei vivai specializzati e in commercio possiamo scegliere tra tantissime tipologie di piante grasse. Di grandi o piccole dimensioni, con o senza spine, dalla fioritura più o meno abbondante, proprio come questa varietà descritta in un precedente articolo “Ecco la pianta grassa dall’incantevole fiore centrale che sta facendo impazzire tutti”.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri Lettori una tipologia di succulenta, che per la sua particolarità non potrà mai passare inosservata. Infatti tutti vorranno questa pianta grassa quando scopriranno che ha la forma di una rosa.

Parliamo della Greenovia Dodrentalis. Una succulenta difficile da trovare in commercio, ma per la sua bellezza vale la pena cercala in qualche vivaio specializzato. Nasce spontaneamente nelle Isole Canarie e che come le altre piante grasse è molto semplice da coltivare.

Il modo migliore per coltivare questa succulenta rara

Se non fosse per il suo colore verde, potrebbe essere scambiata facilmente per una rosa. Infatti possiede delle foglie carnose e ovali, raggruppate tra loro. Essendo originaria dei Paesi caldi, è una pianta che non tollera il freddo ma predilige il clima mite e i luoghi ben illuminati. Non necessita di abbondanti innaffiature, ma irrighiamo la Greenovia Dodrentalis, solo quando il terreno è asciutto e durante la fioritura. Facciamo attenzione ai ristagni di acqua che potrebbero provocare dei problemi alle radici.

Nelle ore più calde possiamo spostare la nostra pianta all’esterno, evitando di esporla direttamente alla luce diretta del sole, per evitare che le foglie si brucino.

Non solo in vaso, ma possiamo coltivare la Greenovia Dodrentalis anche in giardino, facendo molta attenzione alla posizione. Inoltre se le temperature sono molto rigide dobbiamo assolutamente prevedere una protezione per la nostra pianta. Se notiamo delle foglie secche alla base del piccolo fusto, non preoccupiamoci e lasciamo che si stacchino da sole.

Approfondimento

Ecco una pianta grassa dalla fioritura rigogliosa da lasciare in giardino per tutta l’estate