Occhio a questi 7 concorsi pubblici con scadenza settembre per laureati e diplomati

Molte Università italiane e molti Comuni hanno indetto dei concorsi. Si tratta del reclutamento di quelle unità capaci di affrontare non solo gli esami ma il lavoro stesso. In questo articolo, focalizzeremo l’attenzione su una città in particolare che, nonostante la crisi sociale ed economica che stiamo attraversando, cerca personale. Vediamo nel dettaglio di quale concorso si tratta.

La città metropolitana di Milano

La città metropolitana di Milano ha indetto 7 concorsi per il reclutamento di 19 posti per diplomati e laureati. Questi sono da suddividere in base alle varie professioni ricercate. Vediamo i primi 4 concorsi:

Concorso per 5 Agenti di Polizia Locale: i Comuni di Magenta, Opera e Cusano Milanino cercano cinque Agenti di Polizia da inserire a tempo indeterminato ed è sufficiente il diploma di scuola superiore di secondo grado.

Concorso per 5 Specialisti Economico Finanziari: la Città di Milano e il Comune di Magenta cercano cinque Specialisti Economico Finanziario a tempo pieno e indeterminato. Occorre la laurea triennale o specialistica in vari corsi di laurea.

Concorso per 3 Istruttori Direttivi della Polizia Locale: i Comuni di Opera e Cusano Milanino cercano tre Istruttori Direttivi Agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato. Bisogna essere in possesso della laurea triennale o specialistica o magistrale in diversi corsi.

Concorso per 2 Specialisti Amministrativo Legale: la Città di Milano e il Comune di Magenta sono alla ricerca di due Specialisti Amministrativo Legale da assumere a tempo pieno e indeterminato. Requisito necessario è il possesso della laurea in Giurisprudenza.

Ecco gli altri 3 concorsi:

Concorso per 2 Farmacisti: il Comune di Magenta cerca due Farmacisti da assumere a tempo pieno e indeterminato che abbiano la laurea magistrale in Farmacia e in altri corsi. Inoltre, è necessaria l’iscrizione all’Albo professionale e l’abilitazione.

Concorso per 1 Grafico: la Città di Milano ha indetto un concorso per il reclutamento di un Grafico con contratto di formazione della durata di 12 mesi. Il candidato deve essere in possesso del diploma rilasciato da Istituti tecnici-professionali o da Licei con indirizzo di Grafica. Inoltre deve avere un’età compresa tra i 18 e i 32 anni.

Concorso per 1 Operatore della Comunicazione Audiovisiva: la Città di Milano ha indetto un concorso per il reclutamento di un Operatore della Comunicazione Audiovisiva con contratto di formazione della durata di 12 mesi. Il candidato deve essere in possesso del diploma rilasciato da Istituti tecnici-professionali o da Licei con indirizzo di Audiovisivo e Multimediale. Inoltre deve avere un’età compresa tra i 18 e i 32 anni.

Questi concorsi e i relativi bandi sono consultabili sul sito ufficiale della Città Metropolitana di Milano. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 30 settembre 2021 entro le ore 16.00. Inoltre, sono consultabili sulla Gazzetta Ufficiale – Speciale Concorsi n. 69 del 31 agosto 2021. La domanda di iscrizione deve avvenire in modalità telematica attraverso il sito citato sopra. Quindi occhio a questi 7 concorsi pubblici con scadenza settembre per laureati e diplomati.