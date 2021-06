Progettare un giardino di grandi o piccole dimensioni è un’operazione che richiede tempo e molti sforzi. Non bisogna solo disporre le piante in maniera precisa e in successione. Ma ci sono altri fattori da valutare. Come verificare le zone di ombra, quelle soleggiate, capire il pH del terreno e quali piante possono convivere insieme, senza danneggiarsi.

È importante anche creare un’armonia cromatica che renda il nostro giardino ordinato e perfetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quindi la scelta delle piante è fondamentale per abbellire il nostro spazio esterno. Accanto ai fiori classici, rose, ortensie e gerani, possiamo coltivare qualche pianta particolare e ricercata.

Tutti vorranno in giardino questo splendido fiore quando scopriranno che profuma di cioccolato

È il caso di questo fiore originario del Messico, che ha una radice tuberosa e che raggiunge i 50 centimetri di altezza. Parliamo del Cosmos Atrosanguineus, un fiore che sboccia in tarda primavera fino alla fine dell’autunno.

Questi fiori hanno un bellissimo color porpora tendente al marrone e la loro particolarità è quella di diffondere un profumo delizioso, che ricorda molto quello del cioccolato.

Proprio per questa caratteristica è anche chiamato “fior di cioccolato”. Naturalmente parliamo solo di profumo, perché la pianta non è affatto commestibile.

I petali del fiore sono vellutati e le foglie sono molto eleganti, con una forma a punta di lancia.

Il “fior di cioccolato” in Messico, si regala il giorno di San Valentino, come simbolo d’amore.

Come si coltiva questo fiore romantico

La pianta originaria di Cosmos è estinta. Quindi non esistono i semi, ma si propaga tramite i bulbi.

È una pianta che ama le temperature calde, ma che non fa fatica ad ambientarsi ad ogni tipo di clima. Prima di piantare i nostri bulbi, bisognerà lavorare molto il terreno e spargere abbondante compost.

Il “fior di cioccolato” ama il sole, quindi bisogna piantarlo nelle zone del giardino dove può ricevere la luce tante ore al giorno. Non ha particolari esigenze, ma non ama i ristagli di acqua nel terreno.

Un fiore che se piantato nel modo giusto, ci sarà delle abbondanti fioriture.

Proprio per la sua bellezza e la sua particolarità, tutti vorranno in giardino questo splendido fiore quando scopriranno che profuma di cioccolato.