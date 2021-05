Ecco la morbidissima torta mascarpone e cioccolato, facile e veloce che si prepara in soli 5 minuti con pochi ingredienti

La torta mascarpone e cioccolato è il dolce perfetto per chi ha poca esperienza in cucina. Ma anche per chi non può fare a meno di mettere sotto i denti qualcosa di goloso. È un dessert irresistibile che si prepara con ingredienti selezionati e biologici. Saprà stupire in ogni momento della giornata.

Ecco la ricetta della nostra Redazione per la morbidissima torta mascarpone e cioccolato, facile e veloce che si prepara in soli 5 minuti con pochi ingredienti naturali.

Ingredienti e preparazione

Ecco le dosi per 6 persone:

250 gr di mascarpone;

200 gr di zucchero;

150 gr di farina;

50 gr di cacao;

4 uova;

una bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo quanto basta.

Per preparare la nostra deliziosa torta non dovremo fare altro che realizzare un super impasto con gli ingredienti a disposizione. Si inizia rompendo e sbattendo bene le uova con la frusta elettrica in una ciotola capiente. Si aggiungono poi anche lo zucchero e il mascarpone. Non smettiamo mai di mescolare. Si versano infine il cacao, il lievito e un po’ per volta la farina.

Quando avremo amalgamato tutti gli ingredienti abbastanza da ottenere un composto denso ed omogeneo, prepariamo la tortiera. La si unge e si infarina, posizionando un pezzo di carta da forno alla base. Quindi si versa l’impasto preparato in precedenza.

Ora possiamo scegliere tra due metodi di cottura. O la cuociamo in forno statico a 180°, oppure in quello ventilato a 170°. In entrambi i casi calcoliamo circa 45 minuti di cottura.

Quando l’avremo tirata fuori dal forno, aspettiamo che si raffreddi, poi spolveriamo con lo zucchero a velo. Ecco che la squisita torta mascarpone e cioccolato è ora pronta per deliziare i nostri palati. Consigliamo di abbinarla ad una calda tazza di latte o ad uno spumoso cappuccino!