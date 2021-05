Tra i vari animali che proliferano nei nostri giardini ce n’è uno particolarmente fastidioso: il millepiedi. In realtà questi insetti non sono dannosi per l’uomo ma spesso proliferano in gran numero, hanno un cattivo odore e rilasciano macchie al loro passaggio. E dopo aver parlato di come allontanare gli uccelli dall’orto, noi di Proiezionidiborsa siamo qui per risolvere anche questo problema. Allontaneremo per sempre i millepiedi dal giardino grazie a questa soluzione naturale e a costo zero. Ecco come fare.

Curiamo l’orto e rimuoviamo le foglie morte

Il primo trucchetto per allontanare i millepiedi dal giardino è quello di evitare gli accumuli di umidità. Questi animaletti odiano gli ambienti secchi e proliferano tra erba alta, rocce e foglie morte.

Teniamo pulito il prato, tagliamo spesso l’erba e rimuoviamo eventuali ammassi di foglie e immondizia. Toglieremo ai millepiedi i loro preziosi rifugi.

Sempre per lo stesso motivo è bene annaffiare la mattina e non la sera. L’acqua asciugherà più rapidamente ed eviteremo di far formare pozzanghere e zone umide.

Allontaneremo per sempre i millepiedi dal giardino grazie a questa soluzione naturale e a costo zero: proviamo con la cenere di legno

Se anche aver rimosso lo sporco e l’umidità non è stato sufficiente, proviamo a trattare direttamente il terreno. Mettiamo della cenere di legno asciutta in mezzo al terriccio del giardino. Mescoliamo con un rastrello a giorni alterni e risolveremo il problema dei millepiedi.

La cenere di legno è anche un ottimo fertilizzante naturale. Contiene elementi come calcio, rame e zinco che faranno crescere le nostre piante sane e rigogliose. Attenzione però. Dobbiamo utilizzarla con parsimonia per non far seccare troppo il terreno.

L’ultimo consiglio è quello di togliere gli oggetti e i vasi dai luoghi più umidi del giardino. I millepiedi amano rifugiarsi nelle fessure delle zone d’ombra e molto probabilmente si nasconderanno lì.

Evitiamo sempre di ucciderli o di schiacciarli. Se presenti nella quantità giusta, i millepiedi potrebbero rivelarsi ottimi alleati per eliminare parassiti potenzialmente letali per le nostre piante.