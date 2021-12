È arrivata una nuovissima tendenza dal mondo della moda e sembra piacere sempre di più. E quindi perché non provarla? Non sarà affatto necessario acquistare nuovi abiti, tutto quello che servirà sarà abbinarli nel modo corretto, giocando molto sulle tonalità. Perché è proprio questa la nuova tendenza moda che sta spopolando per questo inverno 2021, e farà scintille anche per i primi mesi del 2022.

Cabincore vs cottagecore

Prima c’erano il naturecore e l’adventurecore. Poi andava di moda il cottagecore, adesso invece la moda si sta spostando sul trend cabincore. Questi ultimi sono abbastanza simili, senza alcun dubbio, ma presentano molte differenze. Ma cosa significano questi due termini? E in cosa sono diversi?

Partiamo dal dire che sono due tendenze autunnali e invernali. Il trend cottagecore trae la sua ispirazione dalle tonalità pastello di fattorie e cottage di campagna. Mentre la tendenza cabincore si ispira ai colori del bosco e dell’autunno, alle baite di montagna e alle casette di legno. Dietro questa tendenza si nasconde l’idea di allontanarsi dall’animata vita di città, favorendo posti dove le giornate possono essere trascorse in luoghi più remoti. E così arriva questa tendenza che sembra proprio far impazzire moltissime persone.

È proprio questa la nuova tendenza moda che sta spopolando per questo inverno 2021

Ma come possiamo realizzare un look seguendo questa tendenza? Le tonalità da usare sono ad esempio il verde degli abeti, il marrone scuro dei tronchi, quello caldo degli interni delle case, il bianco delle neve e il rosso del camino. Ma possiamo trarre ispirazione anche dai colori del sottobosco, come quello dei funghi e delle foglie autunnali. E quindi possiamo osare con le varie sfumature di arancione e di giallo. Ben accetti sono i maglioni con le fantasie a zig zig oppure il tartan. Quello che è importante è che rispettino le nuance del cabincore.

Alcune idee da indossare

Dalla silhouette avvolgente e dalla tonalità perfetta abbiamo la giacca shearling di Saint Laurent realizzata in morbida pelle scamosciata. Parte della collaborazione tra Gucci e The North Face, è invece un maglione lavorato a maglia dai colorati zig zag e bordato di giallo. Per le scarpe invece abbiamo gli stivali “Myconia” di Manolo Blahnik che sono realizzati in camoscio marrone scuro e con un tacco largo di 5 cm scanalato. Un look perfetto che possiamo completare con dei pantaloni lavorati a costine in lana di Loewe.

