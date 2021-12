Lasciamoci alle spalle ogni cappotto, piumino, gilet o giacca che abbiamo visto. Perché il capo dell’inverno viene dal passato, dalla tradizione di una bellissima città e ora è di gran moda. E allora basta con i soliti cappotti e i noiosi piumini, è questo il capo invernale che torna di moda e sta bene su tutto, ma proprio tutto.

Magari se indossiamo un look più sportivo e vogliamo renderlo più chic, indossiamo il cappotto. Oppure se vogliamo smorzare un look sofisticato, indossiamo un piumino che rende tutto più sportivo. Invece di fare questi cambi outfit, possiamo usare sempre questo capo che sta bene veramente su ogni cosa che abbiamo. Possiamo metterlo anche se indossiamo i tacchi, se abbiamo delle scarpe da ginnastica o se dobbiamo andare a una serata di gala.

Basta con i soliti cappotti e i noiosi piumini, è questo il capo invernale che torna di moda e sta bene su tutto

Il capo invernale assolutamente da avere è il tabarro. Molti possono pensare che questo capo sia solo maschile, ma in realtà non è così. Esiste anche il tabarro femminile. Questo è una specie di mantella che ha la forma di una grande ruota a caduta libera. Un tempo si poteva usare in due modi: lungo o corto. Quello lungo era quello più classico, per le situazioni eleganti, quello corto invece veniva usato per andare in bici oppure a cavallo.

Inoltre esiste anche la variante a mezza ruota, non solo a quella intera. Sicuramente strizza l’occhio al mantello, ma rispetto a quello presenta alcune differenze. Le varianti colore sono nero, verde loden, bianco, grigio fumo, rosso e lino naturale. Se parliamo di un prodotto che richiama la storicità del capo. Altrimenti possiamo trovarli anche di tanti altri colori.

In commercio non ci sono moltissimi brand che realizzano dei tabarri simili a quelli di un tempo, però ci sono tante rivisitazioni. Molto interessanti sono quelli che si chiudono davanti con una catena collegata a due borchie fisse oppure quelli con apertura per le braccia. Il tabarro maschile non è tanto distante da quello femminile, anzi possiamo dire che sono praticamente uguali se non per alcuni piccoli dettagli. Sicuramente non troveremo, però, il tabarro con l’apertura per le braccia, cosa tipicamente femminile. Non resta dunque che passare tutti al tabarro e scoprire il dolce tocco di questo capo sulla pelle.

