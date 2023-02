Ecco la giacca alla moda da avere in armadio, perfetta anche per le donne

Perfetta per ogni occasione perché si abbina praticamente tutto, nel nostro guardaroba arriva una nuova giacca. Grande successo sulla silhouette maschile ora è pronta a conquistare anche quella femminile.

Che il guardaroba maschile e quello femminile siano sempre più vicini, questo è assolutamente un dato di fatto. Le maxi camicie e i pull da uomo sono indossati anche dalle donne e crop-top e gonna adesso li vediamo indossati anche sugli uomini. Poi ci sono quei capi che oggi possiamo definire ibridi, ovvero degli items che spesso leghiamo all’abbigliamento maschile, ma che stanno prendendo sempre più piede anche in quello femminile. Ovviamente lo shape e il taglio sarà diverso, perché disegnato sul corpo della donna.

La giacca tuxedo o smoking

La giacca ora di tendenza è la tuxedo, abbreviata spesso in tux. È un capo usato moltissimo dagli uomini soprattutto nelle serate eleganti oppure nelle cerimonie. Ma dato che la moda sta diventando sempre più ibrida, allora a molti piace mixare capi da giorno con quelli della notte. Capi più casual con capi super eleganti.

Tuxedo o smoking? Partiamo con il dire che sono la stessa cosa. Ma la parola “tuxedo” viene usata dagli americani, mentre la parola “smoking” dagli inglesi. Sono delle giacche super eleganti e fit che presentano un singolo bottone e dei reverse in seta: spesso infatti possiamo notare come questi siano lucidi. Non presentano tasche, toppe o spacchi e la moda lo vuole abbinato a camicia bianca e papillon. Ma dato che poi ognuno è libero di indossarle un pochino come vuole, spesso vediamo le giacche da smoking indossate con delle T-shirt o delle magliette particolari. E ancora senza nulla sotto oppure abbinate a gonne a matita.

Tuxedo Jacket: ecco la giacca alla moda

Di tendenza quindi abbiamo un’eleganza estrema che però non appartiene solo al mondo maschile, ma anche a quello femminile. Infatti lo smoking può essere indossato anche dalla donna. Ma quali sono le proposte fashion che ci sono?

Ad aver reso noto il tuxedo è sicuramente Saint Laurent che lo propone ogni anno nelle proprie collezioni. Un capo che si fa quasi ambasciatore del Dna della maison francese. Disponibile in lunghezza diverse e materiali diversi, sicuramente la giacca smoking di YSL è un must.

Una proposta certamente più economica arriva da Cos, una giacca che si modella sul corpo con spalle larghe e revers a lancia bold. Ma i brand che realizzano questa tipologia di giacca sono veramente tanti, come ad esempio Sandro, Victoria Beckham e Coperni. Ed ecco la giacca alla moda da indossare come preferiamo sia per il giorno sia per la notte.