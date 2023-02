Per un matrimonio da fiaba o una cerimonia indimenticabile, non perderti 3 incredibili location!

Se le bambine sognano fin da piccole a occhi aperti un matrimonio da fiaba, attenzione che anche molti maschietti si sposerebbero in un castello. Forse non lo sai ma nella nostra penisola, tra ville, castelli e dimore principesche, potresti noleggiare oltre 30.000 location da favola. E non pensare che ci siano solo posti esclusivi per i VIP, perché, se vuoi coronare il tuo sogno almeno una volta nella vita, potresti anche seguire i nostri consigli. Ti presentiamo 3 dimore da sogno per un matrimonio stellare!

Un castello da sogno per rivivere i fasti del Medioevo

Nella provincia di Verona, ma quasi al confine padovano, si erge in tutta la sua meravigliosa bellezza il castello di Bevilacqua. Edificio medievale, in cui si respira ancora tutta la storia di una provincia che con gli scaligeri e i suoi avversari ha segnato questo periodo della storia. Se vuoi veramente una location da fiaba, organizzando una cerimonia perfetta, allora pensa a questo castello, che ti propone dei saloni affrescati che ti toglieranno il fiato. Unitamente ai giardini all’italiana, organizzando la tua festa in primavera, quando la natura è al massimo dello splendore. Il castello di Bevilacqua può ospitare circa 200 persone ed è facilmente raggiungibile in pianura, attraverso le maggiori vie di comunicazione.

Per un matrimonio da fiaba o una cerimonia indimenticabile, questi castelli da sogno sono da non perdere

Trasferiamoci in una dimora che ancora oggi rappresenta per gli sposi della Toscana una meta indimenticabile. Ti proponiamo il castello di Valenzano, nella splendida provincia di Arezzo. Una location dalla grandissima tradizione storica, che si presta a ospitare quasi 300 persone. Organizzare un matrimonio o una cerimonia in questo castello ti permetterà davvero di tornare indietro nel tempo, ma con le comodità dell’era moderna. Situazione ideale anche se hai degli ospiti che vengono da lontano, con la possibilità di soggiornare nelle stanze messe a disposizione dalla proprietà.

Attenzione che puoi vivere anche un semplice weekend da favola, prenotando la camera e cenando nel magnifico ristorante del castello.

Quando la storia abbraccia la natura

Per un matrimonio da fiaba o una cerimonia indimenticabile, ecco 3 incredibili location italiane magari anche con la piscina. Terminiamo il nostro tour al castello di Falconara, vicino a Caltanissetta. Siamo della meravigliosa Sicilia e il castello che ti proponiamo abbraccia idealmente la storia e la natura. Potrai accedere a questa incredibile location dal molo, via mare, immergendoti in un parco incredibile e davvero mozzafiato.

Una meravigliosa piscina esterna, che si unisce al profumo del mare e alla vista incredibile, completa questa alternativa per un matrimonio davvero indimenticabile. La struttura risale al Medioevo e presenta agli ospiti delle sale arredate in maniera aristocratica ed elegante, per una cerimonia che lascerà tutti i tuoi ospiti a bocca aperta.