È questa la camicia da sfoggiare in inverno che si abbina perfettamente al maglione

Un ritorno al classico, e allora addio T-shirt e benvenuta camicia. Ma come dobbiamo portarla quest’inverno? Quali sono le sue caratteristiche e come possiamo abbinarla per essere sempre chic e alla moda?

Poteva sembrare un ricordo lontano e invece la camicia sta facendo il suo ritorno nel guardaroba di tutti i giorni. Capo amatissimo dagli uomini, che l’abbinano con giacca e cravatta per un look elegante oppure da sola con un giacchino, oggi è pronta per essere indossata anche dalle donne. Ma non dobbiamo assolutamente aspettarci nulla di conforme a quelle che sono le regole della moda, perché la camicia per lei viaggia su un altro pianeta.

Dai colori pop alle fantasie, la camicia dell’inverno è bianca

Di modelli ne esistono infiniti, ma solo uno è quello da indossare in inverno. Possiamo sceglierla maxi o slim, possiamo optare per una nuance mono oppure pop e possiamo anche giocare con le fantasie come il check o i fiori, il primo di grande tendenza per i pantaloni. Ma non è il caso per la camicia, che invece sarà bianca. Un colore semplice, ma allo stesso tempo super efficace perché è possibile abbinarlo con qualsiasi altro capo di sfumatura diversa.

È questa la camicia da sfoggiare in pieno winter

La shirt quindi da preferire per rimanere al passo con la moda è quella bianca. Il materiale con cui si compone può essere leggero come il cotone o possiamo scegliere anche la variante più pesante con fili intrecciati.

La parola d’ordine è però over. Infatti la camicia sarà maxi, per continuare sulla tendenza del comfort strizzando però l’occhio all’eleganza raffinata che sta tornando. Nulla poi ci vieta di sceglierla con inserti preziosi oppure fili d’argento che pendono dai lembi.

Come abbinarla

Il capo dell’inverno lo possiamo portare sotto a una maglione. Colletto in bella vista e parte inferiore della camicia che deve uscire dal pull scelto in vero stile college, altro trend del 2023 assolutamente da copiare.

Per quanto riguarda la parte sotto del look: via alla creatività. E allora possiamo scegliere jeans larghi dalle nuance chiare, ma anche pantaloni cargo o skinny jeans se li preferiamo. Nessuno ci vieta poi di abbinarla a gonne maxi o mini, ma anche midi.

E per completare il look invernale allora scegliamo le sciarpe over da portare come scialle, basco alla francese e guanti in pelle. Stessa creatività vale anche per le scarpe: dallo stivale comodo in pelo fino alle sneakers, passando per le décolleté classiche. Quindi è questa la camicia da indossare in pieno inverno ed ecco come possiamo abbinarla con stile.