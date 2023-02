Da oggi in poi per innaffiare il basilico usa questo trucchetto: niente più problemi se farai così

Non dovrai più preoccuparti di innaffiare il basilico con questa tecnica usata dai giardinieri che permette di avere una pianta rigogliosa e sempre in salute. Ecco di che cosa si tratta: un trucchetto molto semplice ma molto efficace.

Avere delle piantine in casa o in giardino è molto bello e lo è per diversi aspetti. Prendersene cura tiene impegnata la mente e fa fare un po’ di movimento fisico. Inoltre, l’ambiente beneficerà delle loro proprietà, l’atmosfera sarà più bella e naturale.

Tuttavia, non è sempre facile mantenere le piante in ottimo stato. La natura, certo, lavora da sola, ma a volte ha bisogno di un piccolo aiuto da parte nostra. In particolare, è molto importante fare attenzione soprattutto alle erbe aromatiche, le più diffuse per averle fresche e pronte da usare in cucina.

Ad esempio, da oggi in poi per innaffiare il basilico usa questo trucchetto: te lo sveleremo qui di seguito per permetterti di essere sempre un passo avanti anche se non hai il cosiddetto “pollice verde”. Non c’è problema, basta una mossa davvero banale per garantire acqua e salute alla tua pianta.

Si tratta di un metodo che usano i giardinieri più esperti e che permette di pensare alla salute del tuo basilico anche se tu sei fuori casa. Vediamo in che cosa consiste e come fare per applicare questo metodo da oggi stesso.

Da oggi in poi per innaffiare il basilico usa questo trucchetto: funziona anche quando non sei in casa

Il basilico è un’ottima erba aromatica utilizzata in cucina per diverse ricette. Si coltiva in vaso e si può mantenere facilmente anche in inverno con le giuste attenzioni. Basta tenerla dentro casa oppure in una serra.

Oltre al famosissimo pesto alla genovese, che lo vede come ingrediente principale, è importante per le insalate, per insaporire primi, secondi e preparare tanti altri sughi. Inoltre, diversi studi hanno confermato che ha proprietà diuretiche, stimolanti e antinfiammatorie, molto preziose per la nostra salute.

Quindi, è fondamentale mantenerlo ben irrigato per evitare che marcisca o che le foglie inizino a cadere. Per farlo c’è un trucco che permette di fornire acqua al terreno anche quando non si è a casa per qualche giorno. È il metodo della bottiglia rovesciata.

Basta prendere una bottiglia di plastica, riempirla di acqua, fare un forellino sul tappo e poi capovolgerla e metterla ben piantata nel terreno. L’acqua al suo interno scenderà a poco a poco permettendo al basilico di nutrirsi e rimanere ben idratato per qualche giorno.

L’acqua adatta alla pianta

Ogni pianta ha caratteristiche proprie che è fondamentale conoscere. In questo modo si potrà pensare alla sua sistemazione e alla sua cura nel modo corretto. Un aspetto fondamentale è sapere quale tipo di acqua è meglio fornire.

Il basilico, ad esempio, ha bisogno di acqua piovana oppure acqua del rubinetto. Queste vanno bene purché siano a temperatura ambiente. Inoltre, è una pianta che ha bisogno di tanta acqua e in estate potrebbe essere necessario innaffiare due volte al giorno.

Il segreto è sentire il terreno con il dito e mantenerlo sempre umido cercando di non esagerare e renderlo zuppo. In quel caso sarebbe altamente pericoloso per le radici.