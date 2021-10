La disfunzione erettile è uno dei problemi più diffusi nella popolazione maschile mondiale. Può essere causata da problemi fisici o psicologici, e spesso colpisce le persone di età superiore ai 50 anni. Ma per fortuna esistono molti alimenti presenti nelle nostre diete quotidiane in grado di alleviare i sintomi di questo disturbo. Quindi ecco la frutta e la verdura perfette per chi soffre di disfunzione erettile. Prima di scoprirle e conoscere le loro proprietà è necessaria una premessa. Questi cibi non faranno miracoli e non potranno sostituire terapie mediche e supporto psicologico specializzato, ma potrebbero rivelarsi davvero utilissime nei casi meno gravi.

Ecco la frutta e la verdura perfette per chi soffre di disfunzione erettile

Frutti come mirtilli e ciliegie e ortaggi come i ravanelli potrebbero fare al caso nostro se soffriamo di disfunzione erettile. E la conferma arriva da alcune recenti ricerche scientifiche.

Uno studio anglo-americano ha indagato gli effetti delle antocianine, flavonoidi contenuti in frutta e verdure rosse e blu, sulla prevenzione del disturbo. Per avere una base di analisi sufficiente il team di scienziati ha coinvolto 25mila uomini. A ognuno di loro è stato chiesto di annotare le abitudini alimentari e gli episodi di disfunzione tra il 2000 e il 2008.

Messi insieme i dati, gli studiosi li hanno incrociati con possibili cause di disfunzione come sedentarietà, obesità e dipendenza da alcool o fumo.

Ebbene dai risultati dell’indagine è emerso che chi consuma spesso cibi ricchi di antocianine ha il 14% in meno di possibilità di soffrire di disfunzione. Una percentuale che sale fino al 21% se queste sane abitudini alimentari si accompagnano a una costante attività fisica.

Cibi rossi e blu fanno bene anche al cuore

Ravanelli, mirtilli, ciliegie, ribes rosso o nero. Ma anche uva e more. Sono questi i cibi utili per prevenire la disfunzione erettile. Ma non solo. Inserirli costantemente nella dieta può portare benefici a tutto l’organismo.

Solo per fare qualche esempio. I ravanelli sono ricchi di potassio e vitamina C e B. Il primo è fondamentale per la salute cardiovascolare. La vitamina C è un incredibile antiossidante. Le vitamine del gruppo B aiutano il metabolismo e il sistema nervoso.

Ribes rosso e ribes nero sono straordinari antitumorali naturali e possono proteggerci anche da microbi e infiammazioni.

L’uva, infine, è uno dei migliori alleati per tenere il cuore in salute e il suo succo ha effetti positivi anche sul controllo dell’insulina.

