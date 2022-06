Bruttissimo quarto d’ora per lo Scorpione e i Pesci, ma attenzione all’Acquario che rischia di rovinare amicizie

Rabelais è un grande scrittore francese che ha vissuto nel Cinquecento. Come per tutti gli artisti, per Rabelais ci sono stati dei momenti positivi e momenti negativi. Mentre passava un momentaccio a livello economico si trovò a dover alloggiare in un albergo di Lione senza avere i soldi per pagarlo. Ad un certo punto lo scrittore si rese conto che rischiava di esser scoperto e allora trovò una soluzione. Lasciò nella sua camera un involucro con la scritta “veleno per il re” e andò a fare una passeggiata. Al ritorno trovò la polizia che lo riaccompagnò subito a Parigi, anche in questo caso gratuitamente.

Grande amico del re, Rabelais gli raccontò la storia e il re rise a crepapelle. Si narra infatti che lo stesso re gli disse di aver passato un brutto quarto d’ora, che da quel momento in poi significò un momentaccio che però può risolversi per il meglio. Ecco, anche nella vita di tutti i giorni rischiamo di passare dei momenti del genere. Infatti, ci sarà un bruttissimo quarto d’ora per lo Scorpione e per altri due segni dello zodiaco secondo gli astri.

Scorpione e Pesci

L’aperto conflitto con Giove e Marte nella casa dello Scorpione non è un ottimo indizio. Infatti, per i nati sotto il segno dello Scorpione si prospetta un momentaccio a causa dell’inconciliabilità dei diversi aspetti della vita. Lavoro e studio sembrano difficilmente sovrapponibili e questa situazione porta lo Scorpione ad avere molta paura di affrontare queste due cose insieme. Ci penserà l’amore però a risolvere la questione. Spesso le nostre paure sono legate ad un nostro sentimento di insicurezza, che può colmarsi con l’intervento delle persone amate.

I Pesci invece sono un segno estremamente sognatore. La spiccata fantasia è la cifra del carattere dei nati sotto questo segno e il più delle volte porta grande soddisfazione alle persone. Tuttavia, c’è il rischio che l’eccessiva fantasia porti un po’ di disordine a livello organizzativo ed è proprio quello che sta per capitare. Attenzione dunque a programmare per bene le cose più importanti e a non farsi cogliere impreparati.

Bruttissimo quarto d’ora per lo Scorpione e i Pesci, ma attenzione all’Acquario che rischia di rovinare amicizie

Infine, troviamo l’Acquario, che con la Luna in dodicesima casa non si sente completamente a proprio agio. Ne va della serenità mentale ed emozionale, specialmente per quanto riguarda gli affetti più cari. Una parola o un gesto di troppo potrebbe rivelarsi la causa di un importante litigio, che bisognerebbe evitare a tutti i costi.

Approfondimento

Ecco i segni dell’oroscopo più determinati a rispettare i buoni propositi dell’anno nuovo