Il caldo, il sole, il mare… sono queste le cose più belle dell’arrivo dell’estate. Ma non è tutto. Anche il palato vuole la sua parte e con l’inizio del mese di giugno via libera alla dolcissima frutta di stagione. Persino chi normalmente non ama la frutta, d’estate si concede qualche albicocca o una buona macedonia di fragole condita con del maraschino.

D’altra parte, non si parla soltanto di bontà per le papille gustative, ma anche di incredibili proprietà per il nostro organismo. E quindi, qual è la frutta che troveremo nei supermercati a partire da questo mese di giugno? Scopriamolo subito e vediamo anche quali benefici apporta ciascuna tipologia per garantire il benessere psicofisico.

Le albicocche

Ecco la deliziosa frutta di stagione del mese di giugno che non potrà mancare sulle nostre tavole fino alla fine dell’estate, cominciamo con le albicocche. Dalla forma ovale e il tipico color arancione, le possiamo trovare al supermercato dai primi di giugno sino alla fine del mese di agosto. Il loro sapore dolciastro le rende perfette come sostituto del dessert, oppure nello yogurt a colazione o a merenda.

Le albicocche, inoltre, sono un’ottima fonte di sali minerali, oltre ad avere effetti leggermente lassativi. Ecco perché sono indicate per i periodi di spossatezza e in caso di stipsi.

Le pesche

Passiamo adesso alle pesche, il cui colore varia a seconda della tipologia. Così, le noci pesca tenderanno al rosso, mentre le classiche a quello che si definisce propriamente “color pesca”, tra l’arancio e il rosa.

Anche il sapore cambia in base al tipo, ma si tratta pur sempre di un gusto inconfondibile e che si presta a numerose ricette. Possiamo preparare una torta fredda, simil cheesecake con pezzi di pesca oppure usarla per realizzare un buonissimo gelato home made. Ricche di Vitamina A ed E, se ne consiglia il consumo per favorire il benessere degli occhi e della pelle.

Le fragole

Non possiamo non citare le regine della frutta estiva, così definite per la loro bellezza e per il loro incredibile consumo in tutto il mondo. Parliamo ovviamente delle fragole, dal colore acceso e la particolare forma a triangolo.

La loro fama non si deve soltanto alla loro bontà, ma anche alle numerose proprietà che ne fanno uno degli alimenti più salutari al mondo.

Difatti, le fragole contengono buone quantità di Vitamina C e sono indicate per chi soffre di reumatismi. Inoltre, sono diuretiche e per questo si consigliano a chi soffre di problemi renali o semplicemente vorrebbe eliminare i liquidi in eccesso.

