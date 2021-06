Finalmente possiamo tirare fuori i nostri attrezzi preferiti. Pinze e forchettoni! La bella stagione è qui e cosa c’è di meglio di una grigliata all’aperto? In giardino, in terrazzo o anche al mare o in montagna. Il barbecue mette proprio tutti d’accordo. Sia amanti del pesce alla griglia, sia amanti della carne. Ma anche vegetariani e vegani. È un metodo di cottura molto versatile e pratico. Ma una volta finito di grigliare ecco che comincia la parte più stressante. Pulire la griglia.

Come ridurre le incrostazioni di grasso e fuliggine

Possiamo adottare qualche accorgimento per limitare i danni. Applicando un foglio di alluminio sul fondo del barbecue. Oppure posizionando una teglia di alluminio così tutto il grasso non finirà sul fondo. Un metodo pratico che ci facilita la vita. E si può usare per ogni tipo di barbecue. Che si tratti di quello elettrico, a gas o il più classico di tutti. Ricordiamoci che se abbiamo un barbecue con coperchio ci toccherà eliminare la fuliggine anche lì.

Svelato il segreto che pochi conoscono per pulire la griglia del barbecue in poche mosse e senza fatica

È importante rimuovere le incrostazioni più difficili che possono agevolare la formazione di muffe. Ma anche perché possono modificare il sapore della nostra deliziosa carne. Prima di tutto, possiamo usare un trucco veloce mentre stiamo grigliando. Se notiamo che il grasso si sta già solidificando facciamo così. Con la brace bella calda al di sotto della griglia, mi raccomando. Tagliamo mezzo limone, lo impregniamo per bene di sale e lo infilziamo con il forchettone. E lo passiamo sulla griglia, facendo pressione. Praticamente uno sgrassatore naturale in azione!

Via lo sporco dalle stecche della griglia

Le sgrasseremo anche dai residui di carne. E niente contaminazione di sapori. Ma questo è un rimedio più veloce e non adatto alla pulizia profonda. Quando abbiamo finito di grigliare, carichiamo un altro po’ la brace. Procuriamoci una spazzola d’acciaio dalle setole morbide ma resistenti. Con il manico lungo e a forma di triangolo. Grazie al calore e alla frizione, tutto il grasso verrà via in un attimo!

Ecco svelato il segreto che pochi conoscono per pulire la griglia del barbecue in poche mosse e senza fatica. Ora siamo pronti a fare infinite grigliate, soprattutto se sappiamo come eliminare le incrostazioni in poche mosse!

