Giugno è finalmente arrivato e ha portato con sé la voglia di freschi e deliziosi gelati da gustare sotto il sole cocente. Alla frutta o al latte, qualsiasi gusto fa gola ad adulti e piccini e tutti amano assaporare una coppetta nelle giornate più calde. In un precedente articolo (si veda qui) abbiamo parlato di come abbinare i gusti di gelato senza sensi di colpa e stando attenti alla linea.

Oggi Noi della Redazione non vogliamo parlare del classico gelato come tutti lo conosciamo, ma di qualcosa di simile e altrettanto gustoso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ci riferiamo al frozen yogurt detto anche yogurt gelato, dalla morbida consistenza e il sapore inconfondibile.

Prepararlo in casa è un gioco da ragazzi e non servono strumenti particolari come tanti credono, ma un solo oggetto che tutti abbiamo in cucina.

Solo i più esperti conoscono questo incredibile metodo per preparare uno yogurt gelato senza gelatiera in 8 minuti spaccati

Ecco tutto ciò di cui avremo bisogno:

– 150 ml di latte parzialmente scremato;

– 100 grammi di zucchero bianco;

– 250 grammi di yogurt bianco;

– 400 grammi circa di ghiaccio;

– 200 gr di sale;

– due sacchetti per alimenti richiudibili.

In una ciotola versiamo il latte e lo zucchero, mescoliamo e a poco a poco aggiungiamo lo yogurt. Quando il composto si sarà ben amalgamato, spostiamolo all’interno di una busta per alimenti e mettiamolo da parte. Prendiamo l’altro sacchetto e versiamo al suo interno il sale e il ghiaccio, che lavoreremo con le mani per qualche secondo, in modo da unirli. A questo punto mettiamo il sacchetto dello yogurt (ben chiuso) all’interno dell’altro e agitiamo per circa 7-8 minuti.

Una questione di chimica

Il risultato che otterremo deriva dalla reazione chimica di ghiaccio e sale che permettono allo yogurt di raffreddarsi sino quasi al congelamento.

Estraiamo la busta e versiamo il nostro frozen yogurt in un contenitore apposito. Potremo guarnirlo a nostro piacimento, con dei topping o con della frutta fresca di stagione. Ecco pronta una merenda o una colazione da leccarsi letteralmente in baffi. Solo i più esperti conoscono questo incredibile metodo per preparare uno yogurt gelato senza gelatiera in 8 minuti spaccati e soprattutto con zero fatica.