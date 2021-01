Nell’era dei social, tutto o quasi può diventare virale nel giro di qualche secondo. Cuochi ed aspiranti tali hanno regalato al web innumerevoli ricette e segreti per la realizzazione di piatti di qualsiasi tipologia. Questa sera, la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori una singolare variante del classico tiramisù. Regina dei social, questa preparazione è perfetta per cominciare la giornata con il piede giusto. Inoltre, la caratteristica stratificazione, tipica del tiramisù, attribuisce alla ricetta quella giusta dose di bellezza e bontà. Ecco, di seguito, tutto l’occorrente per creare degli squisiti “fettamisù”.

Ingredienti

a) 4 fette biscottate

b) 150 gr yogurt greco

c) 2 tazze di caffè

d) dolcificante q.b. (facoltativo);

e) cacao amaro in polvere q.b.;

f) latte q.b.

Ecco la colazione del momento che sta facendo impazzire il web, buonissima e pronta in 5 minuti. Procedimento

Dar vita ad uno sfiziosissimo fettamisù è davvero un gioco da ragazzi. Pochi ingredienti garantiranno un risultato finale molto soddisfacente. Inoltre, la ricetta può essere modificata a piacimento. Molte, infatti, sono le varianti che si trovano in rete. Tra le più gettonate quelle con la frutta fresca e secca e quelle al burro di arachidi.

Per realizzare il primo strato del fettamisù sarà necessario immergere una fetta biscottata nel caffè. Senza farla ammorbidire troppo, bisognerà, poi, posizionarla in un piatto. A questo punto, versare lo yogurt greco in abbondanza e addolcire con qualche goccia di dolcificante. Questo passaggio può essere anche evitato se si preferiscono sapori meno zuccherati.

Successivamente, si dovrà comporre il secondo strato e con lo stesso procedimento si dovranno creare anche gli ultimi due “piani” del fettamisù.

A questo punto, bisognerà creare una cremina al cacao amaro e il latte, mescolando i due ingredienti energicamente per qualche minuto. Versare la cremina sull’estremità superiore della composizione di fette biscottate ed il gioco è fatto. Semplice e veloce, il fettamisù conquisterà tutta la famiglia in un solo morso.

