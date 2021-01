Pioggia di assunzioni in arrivo per queste categorie di lavoratori

La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori sulle ultime novità riguardanti le ultime disposizioni della Legge di Bilancio 2021. Tra le diverse misure stilate nel testo del 30 dicembre 2020, n. 178 ed in vigore dal primo gennaio 2021, novità sono rivolte anche nei confronti della cultura dell’istruzione.

In arrivo, infatti, nuove assunzioni nel mondo della scuola. Sono previste, nel corso del 2021, 5.000 assunzioni per insegnanti e docenti di sostegno. Una cifra destinata a diventare 25.000 assunzioni in totale, nei tre anni successivi. Una manovra che vorrebbe garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità.

Ecco le divisioni tra il 2022 e il 2024

In particolare, le assunzioni in programma prevedranno:

a) 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023;

b) 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.

Direttamente dal Miur, invece, arriva la comunicazione che per opera delle ultime novità introdotte tramite la Legge di Bilancio 2021, sia per le scuole che per le università, saranno previsti concorsi ogni due anni dedicati agli insegnanti di sostegno.

Inoltre, al via anche le assunzioni degli insegnanti per la scuola dell’Infanzia che aumenteranno di 1.000 unità.

Nuove assunzioni, sempre di 1.000 unità, anche gli assistenti tecnici nella scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Altra novità da sottolineare è rappresentata dallo stanziamento di 10 milioni di euro per la formazione, relativa l’anno 2021. Il fondo è destinato a tutti i docenti che non sono in possesso della specializzazione ma insegnano in classi in cui è presente un alunno disabile.

Infine, tramite la Legge di Bilancio 2021 è stato stabilito l’incremento, con l’eliminazione del limite del 50%, della quota degli idonei nelle graduatorie del concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi.

