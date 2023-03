Ecco la classifica dei cibi più buoni al Mondo, scopri i 5 piatti da gustare almeno una volta nella vita!

La cucina di tutto il Mondo ha molto da offrire, in particolare 5 piatti che, almeno una volta, meriterebbero di essere gustati. Ecco quali sono, e in particolare uno italiano lo conosci molto bene.

Secondo la CNN esistono nel Mondo alcune precise, tipiche e particolari pietanze, meritevoli almeno di un assaggio. La nota emittente ha stilato una classifica e noi vogliamo focalizzarci, in modo particolare, sulle prime 5 posizioni. Tra queste riconoscerai anche una nota eccellenza italiana. Ecco i piatti più buoni del Mondo.

Ecco la classifica dei cibi più buoni, cominciamo dal 5° posto

Cominciamo la classifica con la suspense e cioè dall’ultimo posto, il quinto, con l’anatra pechinese. Questo piatto tipico della cucina cinese rappresenta un gustoso secondo di carne in cui l’anatra viene cotta in forno. Tale cottura è molto lenta e permette la creazione di una crosta croccante. Successivamente, l’anatra viene glassata in acqua bollente con sciroppo di miele e tagliata in fette sottili. Se vuoi provarla devi andare in un ristorante tipico a Pechino!

4 posto per il sushi

Al quarto posto troviamo il tanto amato sushi. Tipico del Giappone e a base di pesce crudo e riso, il sushi è ormai entrato di prepotenza anche nella nostra cultura alimentare. Tanto che il suo consumo sembra, oramai, una vera e propria moda. Il piatto può essere abbinato anche ad alghe e avocado. Lo puoi gustare nei ristoranti giapponesi ma quello vero e il migliore lo trovi in Giappone.

3° posizione per il cioccolato, 2° la pizza napoletana

Terza posizione per il cioccolato. D’ovunque provenga, il cioccolato resta sempre uno dei cibi più amati di tutto il Mondo. E al secondo posto ecco l’immancabile pizza napoletana. Simbolo di Napoli, è il piatto italiano più amato e consumato all’estero e si merita la medaglia d’argento nella classifica. E non solo: dal 2017 la pizza napoletana è stata dichiarata dall’UNESCO come patrimonio immateriale. Una vera eccellenza.

Primo sul podio: il massaman curry

Eccoci finalmente giunti a dichiarare il vincitore indiscusso, primo sul podio dei piatti più gustosi del Mondo. È il massaman curry, pietanza tipica della Thailandia ma di origine islamica. Si tratta di un piatto dal gusto deciso e intenso, con base di pollo al curry irrorato da latte di cocco e circondato da spezie. Tra cui cardamomo, anice, cumino, noce moscata, peperoncino, chiodi di garofano. E ulteriormente arricchito con cipolla, patate, zucchero e alloro. Dunque, ecco la classifica dei cibi più buoni del Mondo!