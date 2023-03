Meglio il pesce fresco o congelato? Ecco come preparare ricette leggere, golose ed economiche con il merluzzo che hai in freezer

Una regola semplicissima per sapere se il pesce congelato è ancora buono più qualche idea per cucinare il merluzzo che hai in freezer da troppo tempo.

Quando arrivi a casa tardi dopo il lavoro e devi ancora preparare la cena, è il momento di sfoderare l’asso nella manica: i surgelati. Che si tratti di carne, pesce, contorni di verdure miste o del tuo sugo preferito fatto in casa e opportunamente conservato. È anche vero che qualcuno potrebbe obiettare che comunque un’insalata o altra verdura fresca sia preferibile come proprietà a quelle congelate. Ma ti sei mai chiesto, ad esempio, se sia meglio il pesce fresco o congelato?

Il trucchetto qualità

Anche in questo caso si potrebbe pensare che la freschezza vinca a mani basse, ma in realtà non è proprio così. In effetti, a volte, il pesce congelato è migliore di quello fresco, nel senso che è più controllato, a partire dalla provenienza. L’unica cosa a cui fare attenzione è il mantenimento del prodotto. Se i filetti risultano intaccati da cristalli di ghiaccio, probabilmente c’è stato qualche sbalzo di temperatura e il prodotto non si è conservato adeguatamente.

Questa è un po’ la regola generale che vale quindi anche per un pesce che quasi sicuramente hai anche tu in freezer: il merluzzo. È economico, ha un gusto che di solito mette d’accordo tutti e soprattutto è versatile e facile da cucinare. Insomma, l’ingrediente perfetto per preparare una cena last minute, equilibrata e leggera, ma anche saporita. Ebbene, se anche tu hai accumulato filetti di merluzzo in freezer e cerchi idee per renderli sfiziosi, prendi nota di queste ricette semplicissime.

Meglio il pesce fresco o congelato? Scopriamo subito 5 idee per cucinare il merluzzo avanzato nel congelatore

Primo abbinamento semplice e velocissimo è quello che vede protagonisti merluzzo e pomodorini. Cuoci in padella i filetti di pesce con un soffritto a base di olio, pomodorini ciliegini tagliati a metà e cipolla tritata fine. Usa un filo di vino bianco per sfumare e aggiusta di sale e pepe, completando eventualmente con del prezzemolo tritato. Puoi servire i filetti di merluzzo con il sughetto e fare scarpetta con crostini di pane oppure sbriciolarli e ricavarne un condimento per pasta.

Con gli stessi ingredienti puoi preparare anche un’invitante insalata fredda, ma in questo caso il pesce andrà bollito o cotto a vapore. Poi puoi aggiungere olive, capperi e rucola per insaporire il piatto e renderlo più colorato. I bambini invece andranno sicuramente matti per i burger di pesce o i filetti impanati. Nel primo caso, frulla il merluzzo con un uovo, della mollica di pane, olio, aglio e prezzemolo e solo alla fine amalgama il pane grattugiato. Realizza dei medaglioni con l’impasto e lascia raffreddare in frigorifero prima di cuocerli in forno o in padella e servire con salse a piacere.

Per quanto riguarda i bastoncini panati, devi semplicemente decongelare i filetti, asciugarli e passarli in ordine nella farina, nell’uovo e nel pangrattato. Se vuoi evitare che la panatura si scolli, anziché friggere, cuoci in forno a 180°C per 15 minuti circa. Infine, puoi abbinare il merluzzo a porri e zucca e cuocere al cartoccio per una mezz’ora, sempre a 180° C.