Cioccolato bianco calorie: puoi mangiarlo se sei a dieta? Classifica del cioccolato dal meno calorico

Quante calorie ha il cioccolato bianco? Lo puoi gustare lo stesso anche quando devi tenere conto della tua linea? Ecco tutte le informazioni utili insieme alla classifica dal cioccolato meno ricco di calorie a quello che ne ha di più.

Il cioccolato è un alimento davvero amatissimo ma una sua variante forse meno consumata è quella bianca. Molto usato nell’industria dolciaria e pasticcera, il cioccolato bianco si adopera per la produzione di svariati dolci. Questo perché il suo gusto si sposa alla perfezione con bacche, noci e note alcoliche. Certo, in vendita al supermercato è possibile trovare anche tavolette di cioccolato bianco puro e non mischiato con altri ingredienti. E tu, magari, le ami molto. Ma devi temerle per non vedere lievitare il tuo peso? Scoprilo subito.

Cioccolato bianco calorie: puoi mangiarlo?

La varietà bianca racchiude un composto a base di grassi e aromatizzanti. Questo cioccolato si compone, in sostanza, di circa un 14% di solidi da latte, di un 20% di burro di cacao, di un 3,5% di grassi del latte. Gli zuccheri sono al 55% mentre cacao e coloranti non sono presenti. Ma veniamo al dunque. Cioccolato bianco calorie: puoi mangiarlo senza il rischio di ingrassare? La risposta è no. Questo prodotto è, infatti, abbastanza calorico, per cui devi evitarlo se sei a dieta per ritrovare il tuo peso forma. 100 soli gr di cioccolato bianco apportano 539 calorie. L’ampio contenuto calorico non soddisfa lo zucchero e favorisce l’aumento di peso.

Classifichiamoli dal meno al più calorico

Per gli amanti del cioccolato può essere interessante, e riservare anche sorprese, conoscerne una classifica dal punto di vista calorico. Al primo posto, con meno calorie, abbiamo il cioccolato fondente. Magari lo avevi intuito perché è citato spesso come eccezione che si può commettere a dieta, con il degustarne un quadratino. Ti stupirà sapere, però, che il suo contenuto calorico per 100 gr è comunque consistente e di 515 kcal.

Inserire il cioccolato fondente a caso a dieta, potrebbe essere un errore se fatto non sotto il controllo di un nutrizionista specializzato. Al secondo posto altra sorpresa perché c’è il nostro cioccolato bianco, che abbiamo detto riporta 539 calorie per 100 gr. Meno rispetto al cioccolato al latte, al terzo posto della classifica con 545 kcal per 100 gr. Ultimo e più calorico di tutti è il cioccolato alle nocciole, con 543 kcal per 100 gr. Dopo questi dati, dunque, meglio evitare di consumare il cioccolato quando si è a dieta per ritrovare il peso forma!

