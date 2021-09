Questi sono giorni in cui si parla di zucca, non c’è niente da fare. La zucca è un ortaggio autunnale amatissimo. In questo periodo dell’anno siamo tutti presi a cucinarla, tagliarla e scoprirne usi alternativi che non avremmo mai immaginato potessero esistere.

Non tutti sanno che la zucca può essere utilizzata in ogni sua parte. Infatti con la zucca si può realizzare uno straordinario scrub per la pelle. I semi possono essere sfruttati inserendoli in un’insalata. La polpa impiegata come maschera per il viso o come ottimo concime naturale per un compost fai da te. Ma quello che ancora non sappiamo è come ottenere il massimo rendimento da quest’ortaggio in modo brillante e spiritoso. Quindi ecco il modo per divertirsi in famiglia utilizzando la buccia della zucca.

Le diverse tipologie di zucca

Il segreto è lasciarsi affascinare. Non distogliersi dall’intenzione di usare la zucca come prodotto top dell’autunno per ricette, rimedi della nonna e chi più ne ha più ne metta. Solo in questo modo scopriremo che esiste davvero una zucca per ogni occasione. Ecco le più particolari.

La zucca turbante turco è caratteristica perché porta il cappello. La sua buccia è ruvida e bitorzoluta, il sapore leggermente aromatico. Grazie alla sua forma strana viene spesso utilizzata come zucca ornamentale.

La zucca spaghetti è ricchissima di beta carotene, acido folico e potassio. È un vero toccasana per il nostro organismo. La sua polpa è composta da filamenti che ricordano in modo impressionante gli spaghetti.

La zucca Iron Cup ha una buccia verde scuro e la polpa di un arancione intensissimo, quando viene aperta è uno spettacolo per gli occhi. Grazie al suo basso apporto calorico è consigliata nelle diete.

Ecco il modo per divertirsi in famiglia utilizzando la buccia della zucca

Per divertirsi in famiglia con la zucca basta davvero un nonnulla. Realizzare zuppiere per il risotto, contenitori per la vellutata, ma anche vasi e tazzine è semplicissimo. È possibile impiegare qualsiasi tipo di zucca purché la buccia sia bella resistente. Più varie sono le forme, i colori e le dimensioni, più i bimbi si divertiranno.

Si tratta semplicemente di tagliare l’estremità superiore della larghezza desiderata. Più stretta se vogliamo realizzare una teiera, più larga se vogliamo dedicarci a una zuppiera. A quel punto, cucchiaio alla mano e tanta pazienza, ci toccherà svuotarla. Una volta vuota, tutta la polpa si potrà utilizzare per cucinare una ricetta con cui riempire la buccia-contenitore. Va benissimo il risotto, la vellutata, una misticanza di verdure. Quella del “servizio da tavola” con la buccia di zucca è un’idea simpatica da realizzare insieme a tutta la famiglia.