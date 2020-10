C’è uno sport che supera di gran lunga tutti gli altri, una sorpresa per molti che pensano più remunerativi altri sport. La classifica si riferisce ai professionisti nei vari settori di attività fra più pagati nel mondo. Ecco la classifica dei 12 campioni dello sport più pagati al mondo.

C’è sport e sport

Il settore professionistico profuma di stipendi da favola. Il primo in assoluto è il pugilato, seguito dal calcio, basket, tennis, arti marziali e automobilismo. In alcuni casi non è tanto lo stipendio in sé che fa crescere il totale degli introiti annuali, quanto piuttosto sono gli sponsor a far crescere le entrate. E’ il caso di Cristiano Ronaldo, Le Bron James, Roger Federer, Stephen Curry. Ecco la classifica dei 12 sportivi più pagati al mondo, classifica abbastanza recente, del 2018. Serve soprattutto a darci un’idea delle ingenti somme di denaro che girano a questi livelli.

Ecco la classifica dei 12 campioni dello sport più pagati al mondo

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

a) Floyd Mayweather, pugilato, Usa

stipendio, bonus e sponsor: totale: $285 milioni

b) Lionel Messi, calcio, Argentina

totale: $111 milioni

c) Cristiano Ronaldo, calcio, Portogallo. Solo di sponsor: $47 milioni

totale: $108 milioni

d) Conor McGregor, arti marziali miste, Irlanda

totale: $99 milioni

e) Neymar, calcio, Brasile

totale: $90 milioni

f) Le Bron James, basket, Usa

totale: $85,5 milioni

g) Roger Federer, tennis, Svizzera. Solo di sponsor: $65 milioni

totale: $77,2 milioni

h) 8. Stephen Curry, basket, Usa. Solo di sponsor: $42 milioni

totale: $76,9 milioni

i) Matt Ryan, football, Usa

totale: $67,3 milioni

l) Matthew Stafford, football, Usa

totale: $59,5 milioni

m) Kevin Durant, basket, Usa

totale: $57,3 milioni

n) Lewis Hamilton, automobilismo, Uk

totale: $51 milioni

Chi fosse interessato a tutta la classifica dei primi 100, può cliccare su questo sito da cui provengono i dati riportati sopra.