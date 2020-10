I segreti dell’antico oriente riguardano anche il modo di cucinare. Il riso dei nobili d’Oriente aveva sempre un profumo particolare che coinvolgeva non solo il gusto ma anche l’olfatto. Così dalle corti dell’antico Oriente il segreto del riso profumato giunge fino a noi.

I segreti dei paesi a vocazione risiera

Se si vogliono conoscere i segreti, bisogna raggiungere quei luoghi dove questi sono nati. Il riso da millenni è il prodotto base dell’alimentazione orientale. Giappone, Corea, Vietnam, Cina, Thailandia, India, Isole dell’Oceano indiano e tutta questa fascia geografica, hanno come alimento principale il riso.

In questi paesi il modo di cucinarlo è diverso dal nostro. Noi abbiamo il classico risotto all’italiana, lì invece il riso si prepara e si mette nel piatto in modo diverso.

Presso la nobiltà il riso era preparato in modo tale da conservare tutte le sue proprietà. Sovente e a richiesta, si faceva sprigionare dal riso un profumo delicato. A volte bastava quel profumo per consumare il riso, senza aggiungere altro.

Dalle corti dell’antico Oriente il segreto culinario del riso profumato. Come profumare il riso al cocco

Spieghiamo questa tecnica orientale, usando a paragone il cocco, ma può prestarsi anche ad altri sentori, come meglio conviene.

Si cuocerà il riso secondo il nostro modo usuale. Prima però si calcola la quantità di riso da cuocere e si lava. Il riso infatti, contiene amido e bisogna lavarlo altrimenti tende a incollarsi, facendo perdere la consistenza al chicco. Inoltre il riso di importazione contiene elementi chimici che vanno eliminati prima della cottura con il lavaggio.

Intanto si prepara del latte di cocco in piccola quantità, si legga qui per come fare. Pronto il latte si aggiunge agli ultimi minuti di cottura del riso nell’acqua, poi si scola e si lascia riposare qualche minuto.

Questa è la base profumata cui aggiungere altri alimenti a scelta, o da presentare a tavola così com’è con una fogliolina di prezzemolo come decorazione.

Si può profumare il riso come si vuole, per esempio al limone o alla menta, per essere nei gusti più occidentali. Ecco, dunque, dalle corti dell’antico Oriente il segreto culinario del riso profumato.