È tempo di affari per i frequentatori di aste pubbliche e di oggetti usati. C’è infatti un Comune, in particolare, che si sta apprestando a mettere in piedi una procedura d’asta incentrata sugli oggetti smarriti. Infatti quando gli oggetti, rinvenuti e mai reclamati, finiscono nei magazzini comunali con una certa periodicità, questi poi vengono rimessi in circolazione. E questo è quanto accadrà, a breve, in un Comune del nord Italia. Capiamo quindi dove saranno messi all’asta 320 biciclette e 105 telefoni cellulari smarriti dai proprietari.

Oggetti messi all’asta

Con determina n. 1685 del 28 settembre 2020, il Comune di Vicenza ha indetto l’asta pubblica. I beni che verranno banditi sono cellulari e biciclette smarrite o abbandonate. Gli oggetti rinvenuti, e mai reclamati, sono ancora nella disponibilità del Comune di Vicenza. Durante l’asta pubblica si presenteranno dunque 320 biciclette, rinvenute nel periodo compreso tra il mese di agosto 2017 e il mese di marzo 2019. Per i cellulari, invece, saranno banditi all’asta 105 telefoni cellulari di varie marche e prezzi di mercato, rinvenuti tra il 9 agosto 2017 e il 20 marzo 2019.

Proseguendo nello scorrimento della determina, il Comune specifica inoltre che il prezzo di stima dei beni da porre a base d’asta, si determinerà mediante una perizia di stima. Tale stima sarà garantita dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza. La data dell’asta deve però ancora essere stabilita. Per tutti gli interessati, si consiglia quindi di tenere d’occhio le prossime comunicazioni. Pertanto qui di seguito forniamo i riferimenti di contatto.

Riferimenti di contatto

Per qualsiasi informazione ulteriore, segnaliamo la possibilità di contattare l’Ufficio Oggetti rinvenuti del Comune di Vicenza tramite i seguenti recapiti. Si può contattare l’Ufficio tramite posta regolare, email, fax o telefono.

Palazzo Trissino, Corso Andrea Palladio n.98

Telefono: 0444221030

Fax: 0444221220

Email: provveditorato@comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00.