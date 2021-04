Il vino è un vero e proprio piacere della vita. Accompagna tutti i momenti belli ed importanti della nostra vita e lo associamo spesso a ricordi e momenti piacevoli. Un bicchiere di vino la sera dopo una lunga e stressante giornata di lavoro è quel che ci vuole per ritrovare un po’ di relax. Il vino però, come molti sanno, contiene degli zuccheri e questo potrebbe ostacolare i nostri obiettivi in caso di dieta ipocalorica. Proprio per questo motivo, con questo articolo, vogliamo indicare il vino adatto da poter bere senza problemi perché povero di zuccheri. Ecco il vino che contiene meno zuccheri e che possiamo concederci anche a dieta.

Sauvignon blanc

Il Sauvignon blanc è un vino dal sapore fresco ed aromatico. Esso è molto diffuso nel mondo, ma originario delle terre della Loira. Altri terreni fertili per questo vino sono Bordeaux e in Italia la zona del Friuli-Venezia Giulia. Questo vino possiede una carica aromatica pungente ed è perfetto per accompagnare soprattutto piatti di verdure, ma anche quelli a base di pesce. Il Sauvignon blanc è un vino bianco secco e come tale è perfetto per chi segue un regime alimentare controllato. Infatti, i vini secchi sono quelli che contengono la minor quantità di zuccheri per litro: per ogni bicchiere abbiamo circa 1,5 grammi di zucchero.

Altri vini poveri di zuccheri

Se stiamo cercando un vino con il quale brindare, possiamo rivolgerci a un vino “brut”. Il brut è un vino secco e come tale possiede un contenuto minore di zuccheri rispetto agli altri. Nonostante ciò, i valori variano da bottiglia a bottiglia e da etichette come “extra brut” o “brut nature”. Altri vini a basso contenuto di zuccheri sono il Pinot nero che è un vino rosso a corpo leggero e lo Chardonnay che possiede un profumo fruttato. Sul fronte italiano invece abbiamo il vino Sangiovese che contiene circa 3,8 grammi di carboidrati per bicchiere.

Ecco il vino che contiene meno zuccheri e che possiamo concederci anche a dieta: il Sauvignon blanc, in questo, vince su tutti gli altri concorrenti.

