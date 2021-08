Sappiamo che la salute e il benessere del nostro corpo dipendono spesso da quello che mangiamo. Una dieta sana e bilanciata aiuta il nostro organismo ad essere più forte e a creare una protezione per prevenire alcune malattie.

Infatti vitamine, sali minerali, fibre, omega-3 svolgono un ruolo fondamentale per la salute di muscoli, organi, pelle, ossa e occhi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In particolare gli omega-3, sono degli acidi grassi polinsaturi molto utili per il nostro corpo. Aiutano a mantenere stabili i livelli di colesterolo, contribuiscono al normale funzionamento del cuore e del cervello.

Vengono definiti essenziali perché il nostro organismo non è in grado di produrli autonomamente, quindi dobbiamo assumerli attraverso gli alimenti.

Ecco il vegetale perfetto per rimanere in forma, proteggere il cuore e ricaricarsi di omega-3

Nell’articolo “Facciamo il pieno di omega-3 con questo pesce economico che fa bene alla salute“, abbiamo detto che la principale fonte di questi acidi grassi è il pesce.

Ma non solo, sono ricchi di omega-3 anche i semi oleosi (semi di lino, noci, mandorle, nocciole, semi di canapa) e le verdure a foglia verde. Infatti ecco il vegetale perfetto per rimanere in forma, proteggere il cuore e ricaricarsi di omega-3.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un vegetale a foglia verde, ricco di proprietà benefiche che aiuta il nostro corpo: gli spinaci. Una coltura tipica della stagione fredda, ma che ormai possiamo comprare tutto l’anno.

Gli spinaci sono ricchi di fibre, aiutano in caso di stitichezza e agevolano il transito intestinale. Non solo, contengono 23 calorie ogni 100 grammi, quindi sono un alimento ipocalorico, perfetto per chi vuole rimanere in forma o per chi segue una dieta.

Gli spinaci apportano una buona dose di omega-3. Sono ottimi alleati del cuore e della arterie e aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari. Inoltre svolgono un’azione antiossidante, la vitamina A aiuta la vista e le mucose e la vitamina C aiuta a rafforzare le difese immunitarie per allontanare i malanni di stagione.

Qualche piccolo consiglio

Gli spinaci possono essere cucinati in svariati modi. Come antipasto, oppure per accompagnare un primo o un secondo piatto. Ma per preservare tutte le loro proprietà benefiche si consiglia di cuocerli a vapore, o saltarli leggermente e velocemente in padella, o mangiarli crudi conditi con un filo di olio extravergine di oliva.

Approfondimento

Incredibile quanto sia ricca di omega-3 questa pianta selvatica che di solito infesta l’orto