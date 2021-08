Il tema dell’alimentazione sana coinvolge un po’ tutti, mantenere a tavola delle regole di certo non è semplice. Più volte abbiamo affrontato l’argomento da vari punti di vista, elencando le regole d’oro e le linee guida consigliate dall’ente di ricerca CREA. Infatti, nel testo pubblicato, sono inseriti gli alimenti e i suggerimenti utili per seguire una dieta mediterranea.

Secondo l’Ente, per nutrirsi in modo equilibrato, bisognerebbe mangiare cibi genuini, come frutta, verdura, carne e pesce, evitare troppi zuccheri, fritture e condimenti grassi. Nella lista dei cibi irrinunciabili per un’alimentazione sana, rientrano le fibre. Infatti, non tutti sanno che queste sostanze sono grandi alleati della salute e regolano l’organismo, svolgono un ruolo importantissimo per il benessere generale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quelle solubili e quelle insolubili

Le fibre alimentari hanno una caratteristica che le contraddistingue: l’intestino tenue non le digerisce. Un’altra peculiarità è che non procurano calorie, tranne in alcuni casi, né nutrimenti. Nella famiglia delle fibre, esistono 2 gruppi: le fibre solubili e quelle insolubili. Nel primo caso rientrano le sostanze che si sciolgono nell’acqua, all’interno dell’intestino, assumono una consistenza viscosa e gelatinosa.

Questo comporta un senso di pienezza, rallenta e regolarizza il passaggio delle feci. Inoltre, limita l’assorbimento di macronutrienti, aiutando a ridurre colesterolo cattivo e glucosio nel sangue. Le fibre solubili favoriscono l’aumento della flora batterica benefica a discapito di quella nociva, proteggendo il nostro intestino da possibili infezioni.

Le fibre insolubili, invece, assorbono i liquidi presenti nell’intestino. Agiscono nel tratto intestinale, facilitando l’evacuazione delle feci, rendendole più morbide e aumentandone il volume. Questo comporta anche una maggiore velocità ad espellere le sostanze tossiche, quindi minore possibilità di assorbirle, scongiurando eventuali disturbi.

Queste sostanze organiche, anche se non sono fonte di particolari funzioni nutritive, sono indispensabili per il nostro benessere, prevengono e riducono l’insorgere di alcune malattie gravi.

Non tutti sanno che queste sostanze sono grandi alleati della salute e regolano l’organismo

Tutti i tipi di fibra si trovano nel regno vegetale, ma è preferibile scegliere sempre i prodotti non raffinati e integrali. Le verdure, ricche di fibre, hanno un effetto molto positivo, perché contengono anche minerali, vitamine e antiossidanti. Sono consigliati tutti i legumi, cereali integrali e derivati, frutta secca. Dobbiamo, però, fare attenzione alla quantità, per non avere effetti contrari.

Frutta fresca, come prugne, mele, banane, pere, sono l’ideale per spezzare la fame e fare il pieno di fibre. Pane e pasta, meglio se integrali, assunti sempre in quantità limitata.

In linea generale, non esiste un alimento miracoloso che possa al 100% proteggere il nostro fisico da malattie. Possiamo, però, contribuire, con una dieta e uno stile di vita sano, a ridurre il rischio che ciò avvenga.