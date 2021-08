Le melanzane in estate abbondano sulle tavole di tutti gli italiani, da Nord a Sud. Grigliate, fritte, panate, ripiene al forno, saltate in padella, frullate e chi più ne ha più ne metta. Ogni regione ha le sue ricette e gli abbinamenti sono infiniti.

Nelle prossime righe scopriremo una facile e gustosa ricetta per cucinare delle melanzane ripiene con il riso e i ceci, conquisteranno anche i palati più difficili.

L’appetitoso piatto unico vegetariano a base di melanzane tanto cremose da sciogliersi in bocca

Le melanzane alla mediterranea sono un piatto unico che racchiude in un solo boccone i sapori della cucina mediterranea. I pomodori secchi e i capperi conferiscono a questo piatto una spinta di gusto eccellente. Vediamo come fare.

Ingredienti:

180 gr di riso;

80 gr di ceci precotti;

2 melanzane tonde medie;

mezza cipolla rossa;

6 pomodori secchi;

40 gr di olive taggiasche;

1 cucchiaio di capperi;

mezzo cucchiaino di origano;

sale, pepe olio evo e peperoncino q.b.

Ora si cucina!

Innanzitutto, scaldiamo il forno a 200°. Tagliamo a metà le melanzane e incidiamo la polpa col coltello. Condiamo con olio, sale e pepe a piacere e mettiamo a cuocere per 25 minuti.

Nel frattempo dedichiamoci al ripieno. Cuociamo il riso e scoliamolo quando è ancora al dente. In una padella facciamo saltare la cipolla tritata. Una volta ammorbidita aggiungeremo i ceci, i capperi, le olive e i pomodori secchi tagliati a pezzettini. Saliamo e pepiamo a piacere. Se vogliamo, possiamo dare ulteriore “sprint” con un pizzico di peperoncino in polvere.

A questo punto aggiungiamo il riso e amalgamiamo il tutto. Una volta che la polpa delle melanzane sarà morbida, estraiamola con l’aiuto di un coltellino o di una forchetta. Uniamola al riso e al resto degli ingredienti. Non rimane che riempire ciascuna melanzana con la farcia preparata. Condiamo con un filo di olio e cuociamo nuovamente in forno per 10 o 15 minuti a 180°. Se si vuole aggiungere un po’ di golosità in più, si può dare una spolverata di grana grattugiato.

Il consiglio

Questo piatto è buonissimo caldo appena sfornato, ma anche servito a temperatura ambiente. Può essere un ottimo primo piatto estivo che si conserva tranquillamente in frigorifero negli appositi contenitori per 2 o 3 giorni. È questo l’appetitoso piatto unico vegetariano a base di melanzane tanto cremose da sciogliersi in bocca che conquisterà anche i palati più esigenti.

